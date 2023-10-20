Суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

Суд заочно арестовал бывшего руководителя и учредителя компании — поставщика обмундирования, в том числе ушанок, для Минобороны, МВД и ФСО. Согласно материалам дела, ущерб составил около 800 млн руб. Защита обвинения отрицает

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В чем обвиняют бизнесмена

Во вторник, 17 октября, Тверской районный суд Москвы принял решение о заочном двухмесячном аресте Михаила Педана, который являлся руководителем и учредителем компании, поставлявшей форменную одежду силовым ведомствам — МВД, ФСО, Минобороны и ФСИН.

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК). Максимальное наказание по этим статьям УК составляет до десяти и до трех лет лишения свободы соответственно.

Судья Алексей Криворучко сообщил во время заседания, что обвинения Педану были выдвинуты в марте 2023 года. Тогда же он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Криворучко отметил, что позиция следствия опирается на протоколы обыска и допросов свидетелей.

Следователь по делу рассказал, что Педан находится на территории одной из стран Евросоюза и что инкриминируемое ему преступление было совершенно в 2017 году. Соответствующие показания, согласно материалам дела, которое вел следственный департамент МВД, дали свидетели Дмитрий Громов и Олег Шарунов.

Согласно базе данных СПАРК, Громов с 2015 по 2017 год руководил Дзержинской швейной фабрикой «Русь». В 2017 году фабрика выполнила три госконтракта на 626,1 млн руб. на поставку рейдовых рюкзаков, патрульных ранцев и универсальных укрытий для АО «ЦНИИточмаш» (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, входит в корпорацию «Ростех») — разработчика и производителя оружия, боеприпасов и другой военной техники. Шарунов с 2016 по 2022 год руководил ООО «Швейная компания «Динамо». Ее основным видом деятельности является производство одежды. В 2022 году это юрлицо было признано банкротом.

Адвокат Педана Александр Щерба заявил в суде, что представленные доказательства не содержат сведений, которые можно было бы соотнести с вменяемыми его клиенту преступлениями. «Ни один из признаков мошенничества при представленных доказательствах не раскрывается, что совершил Педан и кого обманул из представленных материалов — не ясно», — сказал адвокат. Также он отметил, что Педану вменяют ущерб в размере более 797 млн руб., но подтвержденных сведений о сумме ущерба, с точки зрения защиты, в материалах дела не содержится.

Статья УК об ограничении конкуренции (п. «в» ч. 2 ст. 178 УК) предполагает наказание за заключение между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего соглашения, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение в крупном размере. По мнению защиты, в материалах, касающихся ограничения конкуренции, также не содержится каких-либо сведений о том, какое ограничивающее соглашение было заключено и между какими субъектами.

Связаться с Педаном РБК не удалось. По зарегистрированному на его имя сотовому телефону ответил мужчина, который представился его сыном Игорем. Ему неизвестно о том, что его отец когда-либо занимался поставками форменной одежды. «В настоящее время он находится на лечении осложнений онкологического заболевания за пределами Российской Федерации, он выехал еще в сентябре 2022 года. О наличии интереса к нему со стороны полиции нам стало известно лишь теперь», — сказал он, добавив, что по мере завершения лечения Михаил Педан планирует вернуться домой и дать необходимые пояснения органам полиции.

Адвокат Александр Щерба отказался комментировать дело его подопечного и рекомендовал обратиться к следствию. Громов и Шарунов на момент выхода публикации не ответили на звонки РБК. Директор швейной фабрики «Русь» Елена Березина отказалась от комментариев.

РБК направил запрос в информационный центр МВД России.

Чем занималась компания Педана

По данным СПАРК, с 2005 по 2009 год Михаил Педан являлся совладельцем ООО «Швейное объединение «Оптима» с долей 50%. (В 2002 году учредителем этой компании значился Щерба Александр Антонович, полный тезка адвоката, представляющего интересы Педана в суде.) С 2002 по 2015 год Педан был генеральным директором «Оптимы». С 2008 по 2012 год это объединение занималось поставками костюмов, перчаток, спальных мешков и шапок-ушанок для Минобороны, МВД и ФСО. За весь этот период швейная фабрика выполнила 17 контрактов на общую сумму 686,4 млн руб.

В 2012 году «Оптима» заключила с Министерством обороны контракт на 1,6 млрд руб. на поставку «вещевого имущества, форменной одежды для нужд Минобороны», в рамках которого должна была поставить костюмы зимние полевые, костюмы летние полевые, трусы и майки. В единой информационной системе в сфере закупок говорится, что исполнение контракта было завершено.

Также в 2012 году компания поставляла спальные мешки для воинской части, занимающейся военной безопасностью, и плащевые ткани для колонии в Чувашии. В 2013 году компания поставила МВД пальто и костюмы. Всего были заключены три госконтракта на 563,5 млн руб. В 2014 году «Оптима» заключила семь контрактов на 231,9 млн руб. Это были поставки вещевого имущества — костюмов и спальных мешков — для нужд пожарных и полиции. В ноябре 2016 года «Оптима» была ликвидирована вследствие банкротства.

После банкротства «Оптимы» Михаил Педан продолжал заниматься коммерческой деятельностью как индивидуальный предприниматель. Согласно СПАРК, в этом статусе он занимался производством одежды и управлением недвижимым имуществом.