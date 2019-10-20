Общество , 20 окт, 19:48
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Прорыв дамбы и гибель 15 золотодобытчиков, британского премьера обязали просить об отсрочке Brexit, СПЧ предложил узаконить понятие «семейно-правовое насилие», австралийская Qantas совершила самый долгий рейс
После прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек
- На реке Сейма в ночь на 19 октября прорвало несколько дамб, в результате вода в Курагинском районе затопила два вагончика, в которых жили рабочие золотодобывающей артели.
- В результате инцидента погибли 15 человек, еще шестеро пока считаются пропавшими без вести.
- Следователи говорят, что дамбы были возведены незаконно и с нарушениями строительных норм.
- Следственный комитет расследует дело о гибели двух и более лиц в результате нарушения правил безопасности.
- Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.
Премьера Джонсона обязали попросить отсрочку Brexit
- Депутаты парламента Великобритании в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра просить об отсрочке Brexit.
- После долгих дебатов депутаты не согласились с тем, что Великобритания в любом случае должна покинуть ЕС 31 октября.
- Глава правительства Борис Джонсон отправил просьбу к ЕС об отсрочке Brexit до 31 января, но документ не подписал.
- На случай отказа Брюсселя предоставлять отсрочку в Великобритании приняли план урегулирования чрезвычайных ситуаций в случае жесткого Brexit.