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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Прорыв дамбы и гибель 15 золотодобытчиков, британского премьера обязали просить об отсрочке Brexit, СПЧ предложил узаконить понятие «семейно-правовое насилие», австралийская Qantas совершила самый долгий рейс

После прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 15 человек

  • На реке Сейма в ночь на 19 октября прорвало несколько дамб, в результате вода в Курагинском районе затопила два вагончика, в которых жили рабочие золотодобывающей артели.
  • В результате инцидента погибли 15 человек, еще шестеро пока считаются пропавшими без вести.
  • Следователи говорят, что дамбы были возведены незаконно и с нарушениями строительных норм.
  • Следственный комитет расследует дело о гибели двух и более лиц в результате нарушения правил безопасности.
  • Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.

Премьера Джонсона обязали попросить отсрочку Brexit

  • Депутаты парламента Великобритании в субботу поддержали поправку, обязывающую премьер-министра просить об отсрочке Brexit.
  • После долгих дебатов депутаты не согласились с тем, что Великобритания в любом случае должна покинуть ЕС 31 октября.
  • Глава правительства Борис Джонсон отправил просьбу к ЕС об отсрочке Brexit до 31 января, но документ не подписал.
  • На случай отказа Брюсселя предоставлять отсрочку в Великобритании приняли план урегулирования чрезвычайных ситуаций в случае жесткого Brexit.

СПЧ предложил ввести в законодательство понятие «семейно-правовое насилие»

Президентский совет по правам человека предложил закрепить данный термин в законодательстве, добавив туда в том числе и права пострадавших.

  • Насильников заставят не приближаться к своим жертвам.
  • Виновного в семейном насилии могут заставить покинуть место совместного проживания и возместить причиненный вред.
  • Нападавшего также обяжут возместить жертве расходы на оплату пребывания во временном жилом помещении.
  • Полный текст законопроекта разрабатывают в Совете Федерации по поручению спикера Валентины Матвиенко.

Австралийская Qantas Airways совершила самый длительный перелет

  • Рейс Boeing Dreamliner из Нью-Йорка продолжался 19 часов и 16 минут, за это время самолет преодолел 16,2 тыс. км.
  • На борту находились 49 человек — экипаж и пассажиры.
  • Рейс стал частью проекта Sunrise — в его рамках должны запустить регулярные рейсы между восточным побережьем Австралии и Нью-Йорком и Лондоном.
Авторы: Артем Филипенок, Константин Еловский
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