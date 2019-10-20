Мать «истощенной девочки» в Орле пригрозила СМИ судом за «брехню»

Жительница Орла пообещала подать в суд на авторов материалов о том, что она издевалась над малолетней дочерью, довела ее до истощения, сажала в клетку и отдавала в сексуальное рабство. В комментарии телеканалу РЕН ТВ она назвала все подобные сообщения «брехней». «Я буду подавать на это в суд», — сказала она.

Прокомментировал появившиеся в СМИ материалы и уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Виктор Поляков. По его словам, мать детей попала в сложную ситуацию после смерти мужа от онкологии летом этого года. Она действительно распродавала имущество, но речь шла о гусях и коровах, которые были на их с мужем ферме.

«Из восьми детей, которых она нарожала, пять находятся в интернате по соглашению, а младшие остались с ней», — сказал Поляков телеканалу.

Омбудсмен рассказал, что органы опеки действительно забрали женщину с детьми из дома, который она приехала посмотреть на предмет покупки. «Не знаю, как там что было, но непьющая женщина оказалась в нетрезвом состоянии в этом доме, в котором невозможно жить. Привезли ее туда люди, с которым она случайно познакомилась. У нее деньги были. Если дом хороший, она хотела его купить и внести задаток — 50 тысяч. Когда полиция приехала, денег у нее с собой не оказалось», — сказал Поляков.

Что касается девочки, то никакого истощения у нее не было. «У нее генетическое заболевание. Девочку неоднократно возили в Москву, она состояла на учете в районной поликлинике», — добавил омбудсмен.