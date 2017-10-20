Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,63 69,63 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,19 +0,44 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9232,10 -1,90 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,64 -1,30% DJIA 25200,69 -0,53% Nasdaq 7597,84 +0,49% FTSE 7214,76 -0,13%
Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто»
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто»
Общество, 20 окт 2017, 20:22
0
Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто»
Подмосковный перевозчик «Мострансавто» после ДТП с его автобусом в Подмосковье, жертвами которого стали шесть человек, может лишиться лицензии. Такого развития событий не исключили в Ространснадзоре
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

​Ространснадзор может выйти с инициативой об отзыве лицензии у автотранспортного предприятия ГУП МО «Мострансавто», чей рейсовый автобус 6 октября попал в ДТП в Коломенском районе Подмосковья, жертвами которого стали шесть человек. Окончательное решение будет принято по итогам проведенной проверки, рассказал в пятницу журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Это решение [по отзыву лицензии] принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению [перевозчика] лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом он признался, что первоначально у ведомства возникала идея выступить с инициативой об отзыве лицензии у перевозчика.

В пресс-службе подмосковного ГУП «Мострансавто» РБК заявили, что «пока никакой информации от компетентных органов [по поводу лишения лицензии] не поступало». «Когда по факту поступит, тогда и стоит ждать каких-то комментариев», — отметили в пресс-службе.

Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом
Общество

ДТП с участием рейсового автобуса MAN, принадлежащего «Мострансавто», произошло днем 6 октября на 3-м км трассы «Обход города Коломны». Автобус, перевозивший 39 пассажиров и следовавший по маршруту Москва — Озеры, опрокинулся в кювет. Причиной, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия. Жертвами ДТП стали шесть человек, еще более 20 человек попали в больницы.

По факту аварии было заведено уголовное дело по статье «нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности см​ерть двух или более лиц».

ГУП МО «Мострансавто» осуществляет перевозки жителей Московской области и Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки, следует из информации на сайте предприятия. Оно обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригород​ных и междугородних маршрутов и ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажиров.

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Истомина.
Теги: Ространснадзор , Мострансавто
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
В Оренбургской области в результате ДТП с автобусом погибли три человека Общество
Шесть человек погибли в Подмосковье в ДТП с опрокинувшимся автобусом Общество
В Псковской области шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.