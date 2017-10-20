Ространснадзор задумался о возможном отзыве лицензии у «Мострансавто»

Подмосковный перевозчик «Мострансавто» после ДТП с его автобусом в Подмосковье, жертвами которого стали шесть человек, может лишиться лицензии. Такого развития событий не исключили в Ространснадзоре

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

​Ространснадзор может выйти с инициативой об отзыве лицензии у автотранспортного предприятия ГУП МО «Мострансавто», чей рейсовый автобус 6 октября попал в ДТП в Коломенском районе Подмосковья, жертвами которого стали шесть человек. Окончательное решение будет принято по итогам проведенной проверки, рассказал в пятницу журналистам глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

«Это решение [по отзыву лицензии] принимает суд. Будем ли мы с таким требованием по лишению [перевозчика] лицензии выходить, по итоговым материалам проверки окончательно определим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом он признался, что первоначально у ведомства возникала идея выступить с инициативой об отзыве лицензии у перевозчика.

В пресс-службе подмосковного ГУП «Мострансавто» РБК заявили, что «пока никакой информации от компетентных органов [по поводу лишения лицензии] не поступало». «Когда по факту поступит, тогда и стоит ждать каких-то комментариев», — отметили в пресс-службе.

ДТП с участием рейсового автобуса MAN, принадлежащего «Мострансавто», произошло днем 6 октября на 3-м км трассы «Обход города Коломны». Автобус, перевозивший 39 пассажиров и следовавший по маршруту Москва — Озеры, опрокинулся в кювет. Причиной, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия. Жертвами ДТП стали шесть человек, еще более 20 человек попали в больницы.

По факту аварии было заведено уголовное дело по статье «нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности см​ерть двух или более лиц».

ГУП МО «Мострансавто» осуществляет перевозки жителей Московской области и Москвы, а также межобластные пассажирские перевозки, следует из информации на сайте предприятия. Оно обслуживает более 1,2 тыс. городских, пригород​ных и междугородних маршрутов и ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажиров.