Выгорели машины и леса: последствия пожара в Португалии
Пять человек погибли и 161 пострадал в результате масштабных природных пожаров в Португалии. Огонь охватил территории по всей стране, а между городами Порту и Авейру на севере выгорели десять тысяч гектаров площади.
Из-за пожаров перекрыты многие трассы в стране, в частности главная дорога между Лиссабоном и Порту. Десятки домов уничтожены огнем. 20 сентября в стране объявлен траур.
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