Умер один из создателей «Дяди Степы» художник Герман Мазурин
Художник-иллюстратор Герман Мазурин умер на 92-м году жизни, сообщили РБК в Российской академии художеств (РАХ), почетным членом которой он был. Среди его работ — иллюстрации к книгам «Дядя Степа» Сергея Михалкова, «Том Сойер и Гекльберри Финн» Марка Твена, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Обломов» Ивана Гончарова, «Каштанка» Антона Чехова и другим.
«О смерти Германа Алексеевича узнали вчера, о дате прощания и похорон будет известно позже», — сообщили в пресс-службе РАХ.
Как пишет телеграм-канал SHOT, 23 июля художник упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве и ударился головой. Его с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени госпитализировали, в дальнейшем он находился в больнице.
Мазурин родился в 1932 году в Пензе. Там же в 1952 году он окончил художественное училище, его дипломной работой были иллюстрации к книге «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина. С 1955 года сотрудничал с издательством «Детская литература». За почти 70 лет работы художник проиллюстрировал и оформил около трехсот книг, он работал как с отечественными, так и с зарубежными издательствами, уточнили в РАХ.
Работы Мазурина участвовали в выставках в Москве, Будапеште, Вене, Амстердаме и других городах и представлены в музеях как в России (в Пензе, Ульяновске, Сыктывкаре, Саранске и др.), так и за границей (в США, Китае, Европе).
Художник занимался также преподавательской деятельностью. С 1974 года он работал в Московском государственном академическом художественном институте (МГАХИ) имени В.И. Сурикова, был там профессором. Также он являлся профессором Восточного международного художественного института в китайском Чжэнчжоу.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире