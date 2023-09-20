Умер один из создателей «Дяди Степы» художник Герман Мазурин

Мазурин создал иллюстрации к почти 300 книгам, в том числе к «Дяде Степе» Сергея Михалкова и «Тимуру и его команде» Аркадия Гайдара. По данным SHOT, два месяца назад художник попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Герман Мазурин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Художник-иллюстратор Герман Мазурин умер на 92-м году жизни, сообщили РБК в Российской академии художеств (РАХ), почетным членом которой он был. Среди его работ — иллюстрации к книгам «Дядя Степа» Сергея Михалкова, «Том Сойер и Гекльберри Финн» Марка Твена, «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Обломов» Ивана Гончарова, «Каштанка» Антона Чехова и другим.

«О смерти Германа Алексеевича узнали вчера, о дате прощания и похорон будет известно позже», — сообщили в пресс-службе РАХ.

Как пишет телеграм-канал SHOT, 23 июля художник упал с высоты собственного роста в квартире на улице Малая Дмитровка в Москве и ударился головой. Его с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга тяжелой степени госпитализировали, в дальнейшем он находился в больнице.

Мазурин родился в 1932 году в Пензе. Там же в 1952 году он окончил художественное училище, его дипломной работой были иллюстрации к книге «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина. С 1955 года сотрудничал с издательством «Детская литература». За почти 70 лет работы художник проиллюстрировал и оформил около трехсот книг, он работал как с отечественными, так и с зарубежными издательствами, уточнили в РАХ.

Работы Мазурина участвовали в выставках в Москве, Будапеште, Вене, Амстердаме и других городах и представлены в музеях как в России (в Пензе, Ульяновске, Сыктывкаре, Саранске и др.), так и за границей (в США, Китае, Европе).

Художник занимался также преподавательской деятельностью. С 1974 года он работал в Московском государственном академическом художественном институте (МГАХИ) имени В.И. Сурикова, был там профессором. Также он являлся профессором Восточного международного художественного института в китайском Чжэнчжоу.