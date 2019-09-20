«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета

Самолет рейсом из Антальи сел в столичном аэропорту Шереметьево, хотя изначально летел во Внуково. Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
«Авиакомпания приняла решение высадить пассажиров из самолета в Шереметьево, растаможить багаж. Тем, кому потребовался трансфер до Внуково, он был предоставлен», — сказал Стариков.
В «России» не уточнили, о каких литерных мероприятиях шла речь.
Стариков при этом опроверг информацию о том, что у самолета были неполадки в гидросистеме.
Ранее о посадке Boeing 747 с неполадкой сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, непосредственно перед посадкой во Внуково экипаж сообщил о падении давления в первой гидросистеме. Вскоре самолет был перенаправлен в Шереметьево.