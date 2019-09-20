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«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Экипаж должен был посадить лайнер во Внуково, однако в итоге спустя час он приземлился в Шереметьево. Перед посадкой экипаж сообщил о падении давления в гидросистеме, сообщал источник ТАСС
Фото: Татьяна Белякова / ТАСС

Самолет рейсом из Антальи сел в столичном аэропорту Шереметьево, хотя изначально летел во Внуково. Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

«Авиакомпания приняла решение высадить пассажиров из самолета в Шереметьево, растаможить багаж. Тем, кому потребовался трансфер до Внуково, он был предоставлен», — сказал Стариков.

В «России» не уточнили, о каких литерных мероприятиях шла речь.

Стариков при этом опроверг информацию о том, что у самолета были неполадки в гидросистеме.

Ранее о посадке Boeing 747 с неполадкой сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, непосредственно перед посадкой во Внуково экипаж сообщил о падении давления в первой гидросистеме. Вскоре самолет был перенаправлен в Шереметьево.

Исходя из информации онлайн-табло аэропорта Внуково самолет авиакомпании «Россия», должен был сесть в этом аэропорту в 18:35, однако в итоге приземлился в Шереметьево около 19:30.

Авторы: Артем Филипенок, Артем Афонский
Теги: Внуково, Шереметьево
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