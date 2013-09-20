ВЦИОМ: Большинство россиян не откажутся от личного транспорта

Более половины российских автомобилистов (56%) не готовы отказаться от езды на личном транспорте, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был проведен в преддверии Всемирного дня без автомобиля, который отмечается 22 сентября.

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Комментируя свой выбор, 52% респондентов заявили об удобстве и комфорте, 12% боятся потерять свободу передвижения, 11% прошенных просто очень любят управлять автомобилем.

При этом 70% россиян уверены, что личный транспорт приносит больше пользы, чем вреда. Уточняется, что такое мнение характерно прежде всего для людей моложе 35 лет. Также это мнение поддерживают 79% автовладельцев.

Тем не менее 14% водителей уже сократили пользование своим автомобилем. Лояльно к идее отказа от машины относятся 40% россиян. Большую часть из них (68%) составляют москвичи и петербуржцы.

Напомним, 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля (World Car Free Day). Эта традиция зародилась во Франции в 1998г. Автомобилистам на один день предлагается отказаться от пользования личным транспортом. В связи с акцией в воскресенье, 22 сентября, в Москве с полуночи до 22:00 ограничат движение по Рождественскому, Сретенскому, Чистопрудному, Покровскому и Яузскому бульварам, а также Подколокольному и Петропавловскому переулкам.