Apple начала продажи iPhone 5S и iPhone 5C

Apple начала розничные продажи новых смартфонов - iPhone 5S и iPhone 5C, говорится в сообщении калифорнийской корпорации. Устройства уже продаются в Австралии. В ряде других стран - Японии, Китае, Гонконге, Сингапуре, Франции, Германии, Великобритании, а также в США и Канаде, где продажи также стартуют сегодня, перед магазинами Apple выстроились огромные очереди.

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В США некоторые особо фанатичные почитатели продукции Apple заняли очередь за новым гаджетом за несколько суток до начала продаж. Эксперты считают, что компании под силу реализовать порядка 5 млн устройств за первые выходные.

В то же время ряд обозревателей выразил разочарование новыми моделями iPhone, отметив, что эти модели не содержат в себе ничего инновационного. За последние пять торговых сессий, прошедших со дня презентации iPhone 5S и iPhone 5C, акции Apple подешевели более чем на 11%.

Напомним, что презентация iPhone 5S и iPhone 5C прошла в штаб-квартире Apple в Купертино. Пластиковый iPhone 5C представлен в пяти ярких расцветках и будет стоить дешевле, чем последняя флагманская версия iPhone.

Модель iPhone 5S будет стоить дороже: она оборудована более мощным процессором и сканером, распознающим отпечатки пальцев, и поступит в продажу в трех цветах - сером, серебристом и золотом.

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