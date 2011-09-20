В Кабуле убит бывший президент Афганистана Бурхануддин Раббани, который в последнее время возглавлял Высший совет мира, передает Reuters.

По предварительным данным, взрыв произошел в доме Б.Раббани, когда он встречался с представителями движения "Талибан". Экс-президент Афганистана погиб во время нападения на его дом.

Сообщается, что в доме Б.Раббани находился главный советник президента Афганистана Масум Станекзай, принимавший участие в переговорах. В результате теракта он был тяжело ранен.

По версии полиции, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. Он пришел на встречу с политиком, спрятав бомбу в тюрбане.

Также сегодня днем произошел взрыв возле посольства США в Кабуле. О пострадавших не сообщается.

Бурхануддин Раббани родился в 1940г. на северо-востоке Афганистана. Таджик по национальности. С 1963г. - профессор Кабульского университета, где преподавал исламское право.

Б.Раббани в 80-е годы возглавлял одну из крупнейших контрреволюционных группировок, воевавших с афганской армией и Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане - Исламское Общество Афганистана.

Б.Раббани был президентом Афганистана с 1992г. по 2001г. Реально он не обладал президентскими полномочиями после взятия Кабула талибами в 1996г., однако признавался международным сообществом как легитимный руководитель страны. На посту президента его сменил Хамид Карзай.

В последние годы своей жизни Б.Раббани возглавлял Высший совет мира, который занимался переговорами с вооруженной оппозицией во имя достижения национального примирения в Афганистане.