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Россияне рассказали, к чьему мнению они прислушиваются больше всего

SuperJob: Россияне назвали авторитетным мнение родителей и супругов
Россияне чаще называют авторитетным мнение родителей и супругов, чем мнение друзей и коллег, выяснил SuperJob. Почти четверть россиян заявили, что в их окружении нет никого, чье мнение они считают авторитетным, а 2%  выбрали кота
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Россияне чаще прислушиваются к мнению родителей и супругов, чем к мнению коллег и друзей, следует из данных открытого опроса, который проводил сервис SuperJob (результаты есть у РБК).

Так, 16% респондентов сообщили, что для них является авторитетным мнение родителей. По мнению каждого десятого (10%) жителя России, в первую очередь доверять стоит своему собственному мнению либо человеку, с которым ты находишься в браке. При этом женщины называли мнение супруга авторитетным чаще, чем мужчины — мнение супруги. Мнение друзей является авторитетным для 5% россиян, мнение коллег считают авторитетным только 2% респондентов.

При этом четверть россиян (24%) заявили, что в их окружении нет никого, чье мнение они считают авторитетным.

Еще 12% участников опроса выбрали в качестве самого авторитетного человека в своем окружении других родственников (сестер, братьев, бабушек, дедушек, крестных родителей) или представителей какой-либо профессии (докторов, педагогов, психотерапевтов и др.). К мнению детей прислушиваются 3% россиян.

Кроме того, 2% участников опроса заявили, что авторитетным для них является мнение их кота. Среди мужчин такой ответ дали 2%, среди женщин — 1%. Затруднились с ответом на вопрос 7% респондентов.

Опрос проводился в России с 11 по 17 августа. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.

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В начале августа опрос о межличностном доверии проводил фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно результатам опроса, около 67% россиян считают, что доверять людям нельзя и нужно быть осторожными. Среди молодых людей (от 18 до 30 лет) этот уровень еще выше — 72%.

При этом две трети опрошенных уверены, что людям, окружающих их лично, доверять можно, а 34% считают, что даже в отношениях с людьми из своего окружения следует быть осторожными. Только 28% россиян сообщили, что им ближе утверждение, что людям можно доверять.

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София Земляных
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