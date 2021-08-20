Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 13:10
Специально для вас. Как «Перекресток» прогнозирует покупки клиентов Pro, 16:17 Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики Wildberries Бизнес, 16:13 МИД Испании объяснил проблемы с заходом кораблей ВМФ России в порт Политика, 16:05 В Москве задержали чернокожего мужчину с ножом Общество, 16:03 Полупроводниковый переполох: когда закончится дефицит на рынке чипов Pro, 15:50 Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться COVID-19 Общество, 15:47 Cтали известны соперницы сборной России по отбору на Евробаскет Спорт, 15:47 Кличко вызвали на заседание СНБО после сообщений о возможном отстранении Политика, 15:47 Шведский консорциум сообщил о поставке первой партии «чистой» стали Зеленая экономика, 15:45 Новым гендиректором хоккейного «Динамо» стал его бывший президент Спорт, 15:44 Bloomberg назвал возможную оценку «Металлоинвеста» для IPO Инвестиции, 15:41 Как упростить документооборот и удешевить деловые поездки РБК и Smartway, 15:35 Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика Общество, 15:27 Журова назвала оценки Авериным на Олимпиаде «войной» против Винер Спорт, 15:26
Пандемия коронавируса ,  

Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Белгородская область без обязательной вакцинации для работников вышла в лидеры по доле привитых, выяснил РБК. Дагестану даже эта мера не помогла выбиться из аутсайдеров. Как проходит кампания в регионах — в инфографике

РБК снова проанализировал, как идет вакцинация против COVID-19 в России, собрав данные от региональных властей и из открытых источников. За три недели с прошлого подсчета новым лидером среди регионов по вакцинации как одной, так и двумя дозами стала Белгородская область. По данным на 18 августа, хотя бы одну прививку там сделали 44,55% от населения, обе — 38,16% от населения.

В тройку лидеров по доле полностью привитого населения впервые вошла Московская область — обе дозы там получили 32,43% от населения региона. А вот Москва по этому показателю в рейтинге регионов занимает лишь девятое место — полностью привиты в регионе 28,45% от населения. Несмотря на то что обе дозы вакцины получила едва треть населения региона, в августе столичные власти отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников (теперь ее лишь рекомендуют), а к началу месяца продолжали разыгрывать автомобили среди тех, кто сделал первую прививку (в период с 26 июля по 1 августа).

Темпы вакцинации двумя дозами по России в августе стали выше по сравнению с теми, что наблюдались в июле, свидетельствуют подсчеты РБК. В пятерку лидеров по доле полностью привитого населения вошла Чечня, которая еще три недели назад занимала 61-е место в рейтинге регионов (тогда обе прививки там сделали 13,2% от населения). По данным на 18 августа, полностью привиты в республике 30,3% от населения. Несмотря на то что в Чечне не вводили обязательную вакцинацию работников, республика почти месяц удерживает третье место по доле тех, кто начал прививаться от COVID-19. К 18 августа хотя бы одну прививку там сделали 41,26% от населения.

Дагестан так и остался регионом, замыкающим рейтинг по доле привитого населения. Несмотря на то что в республике больше месяца назад ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, количество вакцинированных хотя бы одной дозой за три недели выросло лишь на 3,62 п.п., число тех, кто сделал обе прививки, — на 2,62 п.п. К 17 августа хотя бы одну дозу вакцины в республике получили 10,41% от населения, обе — 7%.

Очереди на вакцинацию от COVID-19 в России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список
Авторы
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Майя Бобенко Майя Бобенко, Юлия Криган Юлия Криган, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Гаяна Демурина Гаяна Демурина, Екатерина Костина Екатерина Костина, Анастасия Серова Анастасия Серова, Любовь Порываева Любовь Порываева, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
коронавирус Спутник V пандемия COVID-19 вакцинация
Материалы по теме
Разработка вакцины от «дельты». Самое актуальное о пандемии на 20 августа
Общество
Названы регионы — лидеры и аутсайдеры по вакцинации от коронавируса
Общество
Дагестан возглавил список регионов — аутсайдеров по вакцинации от COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter