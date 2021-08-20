Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Белгородская область без обязательной вакцинации для работников вышла в лидеры по доле привитых, выяснил РБК. Дагестану даже эта мера не помогла выбиться из аутсайдеров. Как проходит кампания в регионах — в инфографике

РБК снова проанализировал, как идет вакцинация против COVID-19 в России, собрав данные от региональных властей и из открытых источников. За три недели с прошлого подсчета новым лидером среди регионов по вакцинации как одной, так и двумя дозами стала Белгородская область. По данным на 18 августа, хотя бы одну прививку там сделали 44,55% от населения, обе — 38,16% от населения.

В тройку лидеров по доле полностью привитого населения впервые вошла Московская область — обе дозы там получили 32,43% от населения региона. А вот Москва по этому показателю в рейтинге регионов занимает лишь девятое место — полностью привиты в регионе 28,45% от населения. Несмотря на то что обе дозы вакцины получила едва треть населения региона, в августе столичные власти отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников (теперь ее лишь рекомендуют), а к началу месяца продолжали разыгрывать автомобили среди тех, кто сделал первую прививку (в период с 26 июля по 1 августа).

Темпы вакцинации двумя дозами по России в августе стали выше по сравнению с теми, что наблюдались в июле, свидетельствуют подсчеты РБК. В пятерку лидеров по доле полностью привитого населения вошла Чечня, которая еще три недели назад занимала 61-е место в рейтинге регионов (тогда обе прививки там сделали 13,2% от населения). По данным на 18 августа, полностью привиты в республике 30,3% от населения. Несмотря на то что в Чечне не вводили обязательную вакцинацию работников, республика почти месяц удерживает третье место по доле тех, кто начал прививаться от COVID-19. К 18 августа хотя бы одну прививку там сделали 41,26% от населения.