Семья В.Бута просит российские власти о помощи

Семья российского бизнесмена Виктора Бута, которого по решению таиландского суда экстрадиуют в США, просит помощи у российских властей.

"Они должны потребовать от Таиланда пересмотреть решение апелляционного суда", - заявила "Эхо Москвы" супруга В.Бута Алла.

Она называет решение суда политическим и обвиняет американские власти в давлении на тайское правосудие.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по запросу США. В.Бута подозревают в незаконной торговле оружием в обход санкций ООН и США, мошенничестве и отмывании денежных средств. Он должен быть экстрадирован из Таиланда в течении трех месяцев.