У берегов Индонезии загорелся паром с 280 пассажирами. Видео

Появились кадры с горящего в Индонезии парома с 280 пассажирами на борту

Video

У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром Barcelona V (KM) с 280 людьми на борту, многие в панике прыгали в море, сообщает The U.S. Sun. Три человека погибли, пишет Channel News Asia со ссылкой на «Синьхуа». По данным CNN Indonesia, погибла беременная пассажирка.

Несколько десятков людей, предположительно, оказались в ловушке, отмечает издание. На борту началась паника после того, как с нижних палуб начал валить густой черный дым. На кадрах из соцсетей видно, как пассажиры кричат и просят о помощи.

Ранее в июле в порту французского курорта Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта Sea Lady II. Двое мужчин надышались дымом от горящего пластика. Их эвакуировали с яхты, чтобы оказать медицинскую помощь.