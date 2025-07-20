От пиратских кладов до утраченных полотен: история пяти затонувших судов

40 лет назад искатели сокровищ обнаружили затонувший в XVII веке галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа». Корабли, найденные спустя века после крушения, — в подборке РБК

«Аточа» — один из самых крупных кладов, затонувших в море

Охотник за сокровищами Мел Фишер держит в руках золотую чашу с галеона «Нуэстра Сеньора де Аточа», 3 июня 1982 года. На фреске позади него изображен сам галеон (Фото: William A. Smith / AP / ТАСС) Реконструкция шторма, из-за которого испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» затонул 6 сентября 1622 года у побережья Флориды (Фото: Морской музей Мела Фишера) Дайверы из команды Мела Фишера исследуют пушки с затонувшего галеона «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Фото: Морской музей Мела Фишера) Дайвер держит несколько из 13 золотых слитков, обнаруженных им в сундуке с сокровищами на месте крушения «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Фото: Kathy Willens / AP / ТАСС) Пушка с испанского корабля «Нуэстра Сеньора де Аточа» в Генеральном архиве Индии в Севилье, Испания (Фото: Paul Hermans / Wikipedia)

Испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha) потерпел крушение 6 сентября 1622 года у берегов Флориды во время сильного шторма. Его обнаружили лишь спустя 400 лет — 20 июля 1985 года. Искатель сокровищ Мел Фишер потратил на его поиски 16 лет.

Кораль перевозил из Нового Света в Испанию 40 т серебра и золота, колумбийские изумруды и более 1 тыс. серебряных слитков. Согласно испанским архивам, на галеоне было 18 орудий. Их обнаружение стало «крупнейшей находкой бронзовых пушек в одном месте за всю историю кладоискательства». Каждое орудие весит 2 т, а стоимость превышает $20 тыс.

Всего с «Аточи» подняли артефакты на сумму $450 млн. Еще до обнаружения сокровищ с властями Флориды была достигнута договоренность, что штату будет принадлежать 20% всего, что найдет Фишер и его команда.

«Сан-Хосе» — $10 млрд на дне моря

«Действие Вейджера у берегов Картахены» — картина английского художника Сэмюэля Скотта, написанная около 1747 года, на которой изображен момент взрыва на корабле «Сан-Хосе» (Фото: Royal Museums Greenwich) Обломки галеона «Сан-Хосе», который был потоплен в бою у берегов Картахены в 1708 году (Фото: АП / ТАСС) Экспедиция «К сердцу галеона Сан-Хосе» Колумбийского института антропологии и истории и Главного морского управления Колумбии, направленная на исследование обломков галеона «Сан-Хосе» (Фото: Armada Nacional / presidencia.gov.co)

Еще один испанский галеон, «Сан-Хосе», затонул в 1708 году в Карибском море вблизи города Картахена после неудачного боя с кораблями британского флота. Он перевозил золотые и серебряные монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни, собранные в латиноамериканских колониях.

Больше всего затонувших кораблей находится в бассейне Карибского моря, где проходили галеоны с сокровищами.

Место гибели корабля обнаружила американская компания Sea Search Armada в 1981 году, а сами останки — только в 2015 году.

Вокруг галеона возникли юридические споры: сначала компания и правительство Колумбии договорились о разделе доходов от найденных артефактов, но позднее власти заявили о правах на все сокровища. В 2011 году федеральный суд США подтвердил это решение, признав их культурным и историческим наследием страны. В 2015 году о правах на обломки корабля заявила и Испания.

«Уайда Галли» — первый в истории обнаруженный пиратский корабль

Точная копия корпуса пиратского корабля «Уайда Галли» в натуральную величину в музее пиратов Уайда в Ярмуте, штат Массачусетс (Фото: Steven Senne / AP / ТАСС) Модель пиратского корабля «Уайда Галли» (Фото: jjsala / Flickr) Колокола с пиратского корабля «Уайда Галли» в музее пиратов Уайда в Ярмуте, штат Массачусетс (Фото: Steven Senne / AP / ТАСС) Серебряная монета, найденная на обломках пиратского корабля «Уайда Галли», в музее пиратов Уайда в Ярмуте (Фото: Steven Senne / AP / ТАСС) Дайверы исследуют место крушения пиратского корабля «Уайда Галли» (Фото: Whydah Pirate Museum)

«Уайда Галли» (Whydah Gally) — первый в истории пиратский корабль, обнаруженный в Северной Америке. «Уайда Галли» под командованием Сэмюэля Беллами (Черного Сэма) затонул в 1717 году во время шторма у берегов Кейп-Кода, штат Массачусетс. Историки полагают, что на борту находилось от 4,5 до 5 т серебра, золота и драгоценностей с 50 ограбленных судов.

Барри Клиффорд обнаружил обломки «Уайда Галли» в 1984 году — они находились под слоем воды высотой всего 4,3 м. С того момента Клиффорд и его команда подняли более 200 тыс. артефактов, в том числе тысячи серебряных испанских монет, сотни предметов и фрагментов редких золотых украшений, десятки пушек, различные предметы колониальной эпохи и другие ценности.

«Фрау Мария» с картинами для двора Екатерины II

Рисунок обломков корабля «Фрау Мария» (Фото: Tina Miettinen / Finnish Heritage Agence ) Якорь корабля «Фрау Мария» (Фото: Museum of wrecks) Крамбол корабля «Фрау Мария» (Фото: Jouni Polkko / Maritime Museum of Finland) Глиняная курительная трубка, найденная после кораблекрушения «Фрау Мария» (Фото: Catlemur / Wikipedia) Ящики в грузовом отсеке корабля «Фрау Мария» (Фото: Jouni Polkko / Maritime Museum of Finland) Грузовой люк в задней части корабля «Фрау Мария» (Фото: Maritime Museum of Finland)

Голландский парусник «Фрау Мария» потерпел крушение в 1771 году. Судно перевозило из Амстердама в Санкт-Петербург картины, приобретенные императрицей Екатериной II для Эрмитажа, и предметы роскоши для двора.

На территории России одна из главных сокровищниц — Финский залив, на дне которого лежат останки тысяч кораблей. В их числе те, что везли дары правителям, товары из дальних стран, казну и военные трофеи.

С 1999 года, когда финские водолазы обнаружили обломки корабля у Аландских островов, Россия и Финляндия ведут дискуссии о принадлежности полотен, которые, возможно, все еще находятся на морском дне. Претендентом на артефакты с «Фрау Марии» также считается Швеция (в XVIII веке эти места были собственностью шведской короны).

По данным историков, картины находились в металлических тубах, поэтому есть вероятность, что они сохранились. Их общая стоимость может составить €1,5 млрд, а обнаружение станет одной из самых значимых подводных находок в мире искусства.

«Васа» — единственный уцелевший корабль XVII века

Военный корабль «Васа». Корпус сохранился в балтийском иле и сейчас находится в музее Vasamuseet в Стокгольме (Фото: Danita Delimont / Global Look Press) Фото: Keystone Pictures USA / Global Look Press Фото: Alexander Pösche / Imagebroker / Global Look Press Рисунок корабля «Васа» (Фото: Keystone Pictures USA / Global Look Press) Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Global Look Press Фото: k55 / Zuma / Global Look Press Фото: k55 / Zuma / Global Look Press

Шведский военный корабль «Васа» (Vasa) — самый большой и дорогой военный корабль своего времени. Он прошел всего 1300 м, опрокинулся и затонул во время первого плавания в августе 1628 года.

После крушения предпринималось несколько попыток подъема «Васы». В XVII веке смогли поднять 50 бронзовых пушек. Остальные 14 орудий и сам корабль остались на глубине 32 м 333 года.

В 1961 году судно подняли целиком почти неповрежденным — сохранилось 95% оригинальных деталей. После 17 лет консервации и реставрации в 1990 году «Васу» выставили в специально построенном для него музее в Стокгольме. Там содержится более 40 тыс. артефактов, в том числе личные вещи экипажа и провизия.