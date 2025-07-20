От пиратских кладов до утраченных полотен: история пяти затонувших судов
«Аточа» — один из самых крупных кладов, затонувших в море
Испанский галеон «Нуэстра Сеньора де Аточа» (Nuestra Señora de Atocha) потерпел крушение 6 сентября 1622 года у берегов Флориды во время сильного шторма. Его обнаружили лишь спустя 400 лет — 20 июля 1985 года. Искатель сокровищ Мел Фишер потратил на его поиски 16 лет.
Кораль перевозил из Нового Света в Испанию 40 т серебра и золота, колумбийские изумруды и более 1 тыс. серебряных слитков. Согласно испанским архивам, на галеоне было 18 орудий. Их обнаружение стало «крупнейшей находкой бронзовых пушек в одном месте за всю историю кладоискательства». Каждое орудие весит 2 т, а стоимость превышает $20 тыс.
Всего с «Аточи» подняли артефакты на сумму $450 млн. Еще до обнаружения сокровищ с властями Флориды была достигнута договоренность, что штату будет принадлежать 20% всего, что найдет Фишер и его команда.
«Сан-Хосе» — $10 млрд на дне моря
Еще один испанский галеон, «Сан-Хосе», затонул в 1708 году в Карибском море вблизи города Картахена после неудачного боя с кораблями британского флота. Он перевозил золотые и серебряные монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни, собранные в латиноамериканских колониях.
Больше всего затонувших кораблей находится в бассейне Карибского моря, где проходили галеоны с сокровищами.
Место гибели корабля обнаружила американская компания Sea Search Armada в 1981 году, а сами останки — только в 2015 году.
Вокруг галеона возникли юридические споры: сначала компания и правительство Колумбии договорились о разделе доходов от найденных артефактов, но позднее власти заявили о правах на все сокровища. В 2011 году федеральный суд США подтвердил это решение, признав их культурным и историческим наследием страны. В 2015 году о правах на обломки корабля заявила и Испания.
«Уайда Галли» — первый в истории обнаруженный пиратский корабль
«Уайда Галли» (Whydah Gally) — первый в истории пиратский корабль, обнаруженный в Северной Америке. «Уайда Галли» под командованием Сэмюэля Беллами (Черного Сэма) затонул в 1717 году во время шторма у берегов Кейп-Кода, штат Массачусетс. Историки полагают, что на борту находилось от 4,5 до 5 т серебра, золота и драгоценностей с 50 ограбленных судов.
Барри Клиффорд обнаружил обломки «Уайда Галли» в 1984 году — они находились под слоем воды высотой всего 4,3 м. С того момента Клиффорд и его команда подняли более 200 тыс. артефактов, в том числе тысячи серебряных испанских монет, сотни предметов и фрагментов редких золотых украшений, десятки пушек, различные предметы колониальной эпохи и другие ценности.
«Фрау Мария» с картинами для двора Екатерины II
Голландский парусник «Фрау Мария» потерпел крушение в 1771 году. Судно перевозило из Амстердама в Санкт-Петербург картины, приобретенные императрицей Екатериной II для Эрмитажа, и предметы роскоши для двора.
На территории России одна из главных сокровищниц — Финский залив, на дне которого лежат останки тысяч кораблей. В их числе те, что везли дары правителям, товары из дальних стран, казну и военные трофеи.
С 1999 года, когда финские водолазы обнаружили обломки корабля у Аландских островов, Россия и Финляндия ведут дискуссии о принадлежности полотен, которые, возможно, все еще находятся на морском дне. Претендентом на артефакты с «Фрау Марии» также считается Швеция (в XVIII веке эти места были собственностью шведской короны).
По данным историков, картины находились в металлических тубах, поэтому есть вероятность, что они сохранились. Их общая стоимость может составить €1,5 млрд, а обнаружение станет одной из самых значимых подводных находок в мире искусства.
«Васа» — единственный уцелевший корабль XVII века
Шведский военный корабль «Васа» (Vasa) — самый большой и дорогой военный корабль своего времени. Он прошел всего 1300 м, опрокинулся и затонул во время первого плавания в августе 1628 года.
После крушения предпринималось несколько попыток подъема «Васы». В XVII веке смогли поднять 50 бронзовых пушек. Остальные 14 орудий и сам корабль остались на глубине 32 м 333 года.
В 1961 году судно подняли целиком почти неповрежденным — сохранилось 95% оригинальных деталей. После 17 лет консервации и реставрации в 1990 году «Васу» выставили в специально построенном для него музее в Стокгольме. Там содержится более 40 тыс. артефактов, в том числе личные вещи экипажа и провизия.
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