Умер самый разыскиваемый хакер 1990-х Кевин Митник

Митник в 1990-е годы был самым разыскиваемым хакером в мире, он мог получить доступ к данным кредитных карт и взламывал компьютерные системы правительств и компаний. После отсидки он стал экспертом по кибербезопасности

Кевин Митник (Фото: Dan Callister / Newsmakers / Getty Images)

Кевин Митник скончался 16 июля в возрасте 59 лет, информацию подтвердили в занимающейся кибербезопасностью компании KnowBe4, соучредителем которой он был, передает The New York Times (NYT).

У хакера более года назад был выявлен рак поджелудочной железы, он умер от осложнений. У него осталась беременная их первым ребенком жена, пишет The Washington Post (WP).

Митник родился 6 августа 1963 года и вырос в Лос-Анджелесе. Будучи подростком, он от «хронической скуки» разработал схему для бесплатного проезда на автобусах, изучал устройство коммутаторов и схем телефонных компаний, проникал в корпоративные компьютерные сети и в конце концов дошел до взлома сервера командования ПВО США, пишут журналисты издания.

В 1990-е Митник занялся кражей данных с кредитных карт, проникал в телефонные и сотовые сети США, чтобы получить доступ к компьютерным системам правительства, компаний и университетов. Однако в своих мемуарах он утверждал, что к взломам государственных систем не имел отношения и не прибегал к грабежу, получая доступ к кредитным картам, указывает NYT.

В те годы его называли самым разыскиваемым хакером в мире. На то, чтобы поймать Митника, у ФБР ушло два года. В 1995-м его арестовали и обвинили в компьютерном мошенничестве.

В 1998 году, когда Митник ожидал приговора, группа поддерживающих его коллег взломала сайт NYT и разместила на нем порнографические снимки, в итоге ресурс был недоступен несколько часов.

В следующем году хакер признал себя виновным, его приговорили к трем годам и десяти месяцам заключения и запретили пользоваться компьютером и телефоном без разрешения в течение трех лет после освобождения.

Он вышел на свободу условно-досрочно уже в 2000-м, проведя за решеткой только два месяца. После этого Митник начал работать как консультант по компьютерной безопасности. В том же году в США вышел основанный на его биографии фильм Takedown («Взлом»), роль Митника сыграл Скит Ульрих.