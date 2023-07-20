Счетная палата выявила перегрузку арбитражных судей и недооценку мантий

С 2020 по 2022 год увеличилась нагрузка на арбитражных судей столичного региона, указали в Счетной палате. К этому привело недостаточное современное техническое оснащение и неотлаженная система делопроизводства

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Как увеличилась нагрузка

В отчете Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств, предусмотренных на обеспечение деятельности федеральных судов в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года» говорится о том, что нагрузка на судей в Арбитражном суде Москвы в 2021 году была выше средних значений по России на 107,2%, в Московской области — на 75,8%, а в Девятом арбитражном апелляционном суде — на 83,2%. Проверка проводилась с 10 октября 2022-го по 28 марта 2023 года в Арбитражном суде Москвы, Арбитражном суде Московской области и Девятом арбитражном апелляционном суде.

В отчете отмечено, что с 2020 по 2022 год на обеспечение деятельности трех арбитражных судов было направлено 7,5 млрд руб.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила на коллегии (ее слова приводит пресс-служба), что судебная нагрузка — один из критериев оценки качества работы судей арбитражных судов и она непосредственно связана с их материально-техническим обеспечением.

Сколько дел рассматривают судьи В приведенных в отчете данных говорится, что в 2020 году в Арбитражном суде Москвы рассмотрели 377,1 тыс. дел и заявлений, а в 2021-м — 444,7 тыс.; в Арбитражном суде Московской области в 2020 году рассмотрели 138,09 тыс. дел и заявлений, а в 2021-м — 176,2 тыс. Всего по арбитражным судам регионов за 2020 год было рассмотрено 2,7 млн дел и заявлений, а за 2022-й — 3,4 млн. В 2021 году судья столичного арбитражного суда рассматривал 2,4 тыс. дел, а за месяц — 247,1. В суде Московской области нагрузка меньше: здесь за год через судью проходит 2,09 тыс. дел и заявлений, а за месяц — 209,8. По арбитражным судам регионов количество рассмотренных дел в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличилось на 8,2%, а дел и заявлений — на 26%. В Арбитражном суде Москвы увеличение составило 14,2 и 17,9%, а в Московской области — 9,6 и 27,6%.

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Какие проблемы выявила проверка

Аудитор Орлова добавила, что не во всех арбитражных судах созданы современные условия для осуществления правосудия. Проверка показала большое количество морально и технически устаревших автоматизированных рабочих мест и оргтехники, а также недостаточную пропускную способность локально-вычислительных сетей в Арбитражном суде Московской области и Девятом арбитражном апелляционном суде.

Аудиторы зафиксировали, что устарели нормы на приобретение летнего комплекта автошин, мантий для судей и государственных флагов России с флагштоком. Их судебный департамент не пересматривал с учетом роста рыночных цен с 24 октября 2018 года по настоящее время. В результате эти товары Арбитражным судом Московской области приобретались с учетом их фактической стоимости.

На рост нагрузки, по мнению аудитора, влияют недостатки в организации делопроизводства. Проверка показала, что в федеральных арбитражных судах документы хранят в бумажном виде. Приказом Судебного департамента (№ 245 от 23 декабря 2021 года) предусмотрена возможность «формирования электронного дела при наличии у суда технической возможности». Также передача в архив судебных дел в электронном виде не закреплена инструкцией по делопроизводству. В Арбитражном суде Москвы в ноябре 2022 года только в 49% случаев документы находились в электронном виде.

В результате сотрудники вынуждены перед сдачей в архив переводить документы на бумажные носители, что увеличивает их нагрузку и приводит к дополнительным расходам на приобретение бумаги и расходных материалов к оргтехнике.

«Решение этой проблемы невозможно без внесения соответствующих изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. И здесь нужна законодательная инициатива», — отметила Орлова.

В отчете указано, что для ознакомления с материалами арбитражных дел, которые перевели в электронный вид, используется сервис «Мой арбитр». Он принадлежит коммерческой организации АО «Право.Ру». Его используют все арбитражные суды, а также стороны и лица, участвующие в делах. На серверах и в базах этой коммерческой организации хранятся все отсканированные материалы дел. По мнению аудиторов, это несет в себе риски доступа посторонних лиц к конфиденциальной информации — в частности, к коммерческой тайне. Также проверка показала, что доступ на сервис «Мой арбитр» часто обрывается из-за технических проблем. В такие моменты работа аппарата суда прекращается до восстановления работоспособности системы, говорится в отчете аудиторов.

РБК направил запрос в компанию АО «Право.Ру».

В отчете Счетной палаты также говорится, что проверка выявила нарушения в учете и использовании федерального имущества: несоблюдение порядка его документального оформления и отражения в бухучете, нарушение сроков предоставления необходимых сведений для внесения в Росреестр.