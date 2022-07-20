Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса с детьми на Алтае

Фото: Никита Попов / РБК

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Солонешенском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону. По данным ведомства, в автобусе находились 33 ребенка и два сопровождающих (в прокуратуре заявляют о 34 несовершеннолетних).

По данным прокуратуры, в результате пострадали четверо детей, им понадобилась медицинская помощь. Травмы также получил водитель.

В МВД уточнили, что автобус, следовавший по маршруту Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай, сошел с дороги и опрокинулся около 16:00 по местному времени (12:00 мск).

На месте работают сотрудники ГИБДД, туда выехал и.о. прокурора Солонешенского района Роман Кучин. «По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних», — добавили в местной прокуратуре.