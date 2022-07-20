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Встреча Путина с участниками конкурса «Большая перемена». Видео
Президент России Владимир Путин пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена». РБК вел трансляцию.
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Владимир Путин
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