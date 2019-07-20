РПЦ увидела угрозу христианской миссии в США из-за войны пошлин с Китаем

Торговая война между Вашингтоном и Пекином может негативно отразиться на доступности Библии в США, поскольку Китай — основной издатель Священного писания на английском языке, предупредили в Русской православной церкви

Торговая война между США и Китаем может серьезно ударить по христианской миссии в США, поскольку может привести к удорожанию Библий на территории Штатов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Хотя Китай является атеистической страной, именно в Китае Библии печатаются огромными тиражами, в том числе те Библии на английском языке, которые потом распространяются в Соединенных Штатах и других англоязычных странах», — сказал митрополит.

Он отметил, что издание Библии является специфической издательской деятельностью. «Это как правило большой том, который нужно издать на очень тонкой бумаге, и на этом в данный момент специализируются именно китайские издательства и типографии», — пояснил представитель РПЦ.

По его словам, введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на китайские товары приведут к удорожанию Библий. «Для их печати нужно будет изобретать какое-то оборудование, которого сейчас нет в США. Поэтому те компании, которые занимаются сейчас издание и распространением Библии, они забили тревогу, потому что меры, предложенные Трампом, могут очень серьезно ударить по христианской миссии, по делу христианского просвещения», — пояснил митрополит.

Торговая война между США и Китаем обострилась в 2018 году. С тех пор страны в несколько раундов вводили все новые и новые тарифы на ввозимые товары. До этого Трамп неоднократно критиковал торговые отношения двух стран.