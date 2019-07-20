СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

Под стражей оказался глава строительной компании, который ранее уже признавался виновным в деле о хищениях при сооружении космодрома «Восточный»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ». По данным издания он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве завода 70-летия Победы, на котором должны производиться элементы систем ПВО С-400 и С-500.

По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать. Вместе с дополнительным соглашением стоимость контракта составила 2,545 млрд рублей.

Сейчас Дегтярев находится в СИЗО, где пробудет по меньшей мере до 8 сентября включительно.

Ранее глава «ВИП-Стройинжиниринга» уже был фигурантом уголовного дела. В 2015 году Дегтярева приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение 1,3 млрд рублей при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области. Однако в 2018 году суд квалифицировал действия бизнесмена как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательства. В результате срок заключения был сокращен в два раза, а в апреле этого года Дегтярев вышел на свободу.