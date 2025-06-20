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Минюст объявил иноагентом проект «Горби медиа»

Борис&nbsp;Стомахин
Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него семь человек, включая публициста Бориса Стомахина и писателя Артура Соломонова, а также проект Gorby.media («Горби медиа»). Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в перечень иностранных агентов включили:

  • электорального аналитика Ивана Шукшина;
  • хирурга Александра Ванюкова;
  • исполнительного директора центра «Мемориал» (правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Анастасию Гарину;
  • основателя петербургской общины для ЛГБТ-христиан  (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его) Александра Хмелева;
  • бывшего московского мундепа Николая Бобринского.

Материал дополняется

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