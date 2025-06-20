Минюст объявил иноагентом проект «Горби медиа»

Борис Стомахин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него семь человек, включая публициста Бориса Стомахина и писателя Артура Соломонова, а также проект Gorby.media («Горби медиа»). Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в перечень иностранных агентов включили:

электорального аналитика Ивана Шукшина;

хирурга Александра Ванюкова;

исполнительного директора центра «Мемориал» (правозащитный центр был внесен в список иноагентов и ликвидирован по решению Верховного суда) Анастасию Гарину;

основателя петербургской общины для ЛГБТ-христиан (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его) Александра Хмелева;

бывшего московского мундепа Николая Бобринского.

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