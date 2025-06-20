Главный онколог Москвы рассказал о пилотном проекте профилактики рака ЖКТ

Игорь Хатьков, главный онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МНКНЦ им. А.С. Логинова, академик РАН, рассказал о пилотном проекте профилактических эндоскопических исследований на Московском онкологическом форуме

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы, директор МНКНЦ им. А.С. Логинова, академик РАН Игорь Хатьков (Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы)

— Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта занимают лидирующие позиции в структуре заболеваемости, и при этом колоректальный рак и рак желудка являются самыми предупреждаемыми. Московское онкологическое сообщество выступило с предложением о проведении пилотного проекта профилактических эндоскопических исследований. Насколько этот проект поможет в борьбе с онкологией?

— Своевременные качественные эндоскопические исследования желудочно-кишечного тракта (гастро- и колоноскопия) позволяют выявлять хронические воспалительные, а также предопухолевые заболевания. Кроме того, эти исследования позволяют выявлять больше злокачественных новообразований на ранних стадиях, тогда, когда клинических проявлений опухоли еще нет. То, что касается эзофагогастродуоденоскопии, то опыт азиатских стран показывает, что массовое регулярное обследование населения в этом плане позволяет значительно улучшить диагностику на ранних стадиях, а эрадикационная терапия Helicobacter pylori снижает риск развития рака желудка.

Рак толстой кишки считается самым предупреждаемым, так как до 50% случаев этого заболевания можно предупредить, выявляя и своевременно удаляя полипы толстой кишки. Реализация предлагаемого проекта может внести существенный вклад в снижение заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта.

— Все процедуры бесплатны? Как на них записываться?

— Все исследования будут выполнены по полису ОМС. Направления будут открываться автоматически. Пациенты смогут записаться на исследование через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» в течение года.

— Смогут ли во время процедуры гастро- или колоноскопии удалить имеющееся новообразование, к примеру полип, или провести другое лечение?

— Врач, проводящий исследование, всегда, когда это возможно, будет проводить не только диагностику, но и удаление образования, если к этому будут показания и будут отсутствовать противопоказания. Необходимо понимать, что иногда это возможно сразу, а иногда для этого требуется отдельная процедура.

Надо отметить, что при проведении эзофагогастродуоденоскопии, помимо осмотра слизистой желудка, будет выполняться экспресс-тест на Helicobacter pylori.

По результатам обследования при наличии показаний пациенту будет проведена консультация врача-терапевта/ВОП с использованием телемедицинских технологий.

— Отправится ли материал на гистологию? И как пациент узнает о результате?

— Обязательно при проведении биопсии или удалении новообразований при проведении эндоскопических исследований материал направляется на гистологическое исследование. Все результаты пациент сможет увидеть в своей электронной медицинской карте.

— Многие боятся таких процедур из-за возможного дискомфорта или даже болезненности. Страх перед болью может превалировать в вопросе, идти или нет на это исследование. Что можно посоветовать в этом ключе?

— Все исследования проводятся с применением современного оборудования и не причиняют дискомфорта. Гастроскопия в поликлинике проводится под местной анестезией. Гастро- и колоноскопия в эндоскопическом центре проводятся под седацией, так что пациент ничего не чувствует. Таким образом, все процедуры доставляют минимальный дискомфорт.

На вопрос, что можно посоветовать таким людям, ответ простой: бояться нужно упустить время для своевременной диагностики серьезного заболевания, а не стандартного диагностического исследования.

— Есть вероятность, что большое количество москвичей, даже не задумывавшихся о том, что нужно пройти такое исследование, запишутся в поликлиники и эндоскопические центры. Не приведет ли это к снижению доступности исследований для других пациентов?

— Для проведения профилактических эндоскопических исследований выделены отдельные кабинеты в городских поликлиниках и эндоскопических центрах. Направления на исследования для населения откроются автоматически, у пациентов будет возможность выбора удобной даты и достаточное количество времени для прохождения исследования. Пациенты с наличием жалоб, как и ранее, идут по отдельному маршруту.