В Южной Корее цифровых аватаров защитят законом, как людей

Южнокорейский суд постановил, что оскорбления в сети, направленные на цифровых аватаров музыкальной группы Plave, равносильны клевете на людей, стоящих за ними. Ответчика обязали возместить ущерб каждому из пяти исполнителей

Фото: Plave_official / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Южной Корее цифровые аватары будут получать юридическую защиту наравне с людьми, сообщает South China Morning Post.

Последнее решение суда по делу о клевете против виртуальной группы K-pop вызвало новые юридические дебаты в Южной Корее о правах цифровых персон. Дело касалось музыкальной группы Plave, состоящей из пяти участников, чьи аватары в стиле «аниме» существуют исключительно в виртуальном мире, но озвучены и анимированы реальными исполнителями с помощью технологии захвата движения, пишет издание.

Суд постановил, что оскорбления в Сети, направленные на цифровых аватаров, равносильны клевете на людей, стоящих за ними. «Учитывая, что в эпоху современной метавселенной аватар — это не просто виртуальное изображение, а средство самовыражения, идентичности и социальной коммуникации, клевета на аватара может представлять собой посягательство на внешнюю честь реального пользователя», — написал судья Чан Ю-Джин в постановлении, которое предписало ответчику возместить ущерб каждому из пяти исполнителей.

Издание отмечает, что вердикт рассматривается как начало более широкой правовой дискуссии по поводу того, как общество определяет нанесение вреда цифровому аватару в виртуальном пространстве. «Это создает прецедент, когда клевета на аватар может рассматриваться как клевета на исполнителя», — сказал Но Хён-бо, директор юридического отдела Vlast — компании, отвечающей за продвижение музыкальной группы. Он назвал это решение переломным моментом для быстрорастущей индустрии виртуального контента в Южной Корее.

В 2024 году американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которой руководит Марк Цукерберг, запустила новую функцию для создания цифровых копий пользователей с возможностями искусственного интеллекта. Аватары получили возможность общаться от имени владельцев аккаунтов с подписчиками в личных чатах или в комментариях к постам.

В 2022 году Южная Корея заявляла о планах запустить цифровые удостоверения личности к 2024 году. Правительство запланировало внедрить идентификаторы 45 млн граждан на основе технологии блокчейн в течение двух лет. Цифровые идентификаторы на смартфонах были призваны упростить проверку данных в интернете, устранить необходимость фотографировать документы или входить в систему с помощью кодов аутентификации, отправляемых текстовым сообщением. Однако информация о реализации такого проекта до сих пор отсутствует.