Автобус насмерть сбил женщину на остановке в подмосковном Домодедово

Автобус задавил женщину в Домодедово на остановке. Видео

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Водитель автобуса в подмосковном Домодедово не справился с управлением и задавил женщину, стоявшую на остановке, от полученных травм она скончалась, сообщили в прокуратуре.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной версии, причиной ДТП стала неисправность транспортного средства, отметили в СК.