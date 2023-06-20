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Умер актер из сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки» Пэкстон Уайтхед

Актер из сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки» Пэкстон Уайтхед умер в 85 лет
Пэкстон Уайтхед
Пэкстон Уайтхед (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Актер Пэкстон Уайтхед умер 16 июня в больнице в Арлингтоне (штат Вирджиния), сообщает Deadline. Ему было 85 лет. Смерть Уайтхеда подтвердил его сын Чарльз.

Пэкстон Уайтхед родился 17 октября 1937 года в Кенте в Англии. С 17 лет он учился в Академии драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне. В 1958 году подписал контракт с Королевской шекспировской труппой.

В 1962 году Уайтхед дебютировал на Бродвее. Он участвовал в постановках «Моя прекрасная леди», «Леттис и Лаваж», «Выключи шум» и «Как важно быть серьезным». За роль Пелинора в «Камелоте» в 1980 году Уайтхеда номинировали на премию «Тони».

В 1986 году Уайтхед дебютировал в кино в фильме «Назад в школу», в котором он сыграл декана бизнес-школы Университета Гранд-Лейкс доктора Филипа Барбея.

Всего фильмография артиста насчитывает более 55 картин, в том числе «Кейт и Лео», «Она написала убийство», «Парень с того света», «Неудобная женщина», «Закон и порядок», «Джек-попрыгунчик».

Уайтхед снимался и в сериалах. В «Друзьях» он исполнил роль мистера Уолтема, босса Рэйчел в Bloomingdale's, в «Без ума от тебя» — роль встревоженного соседа по коридору Хэла Конвея. В 2007 году актер снялся в сериале «Отчаянные домохозяйки» в эпизодической роли отца Иэна, жениха Сьюзан Майер.

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актер смерть «Друзья»
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