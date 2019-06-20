Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Наказание Евгений Зданович будет отбывать в колонии строгого режима. Его задержали в августе прошлого года, у него обнаружили более 100 г гашиша

Александр Зданович (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

«Евгению Здановичу назначено наказание в виде лишения свободы на десять лет в колонии строгого режима», — сказала она.

Здановича задержали летом прошлого года. РЕН-ТВ сообщал, что он является сыном бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича. Сыном генерала его также называют ТАСС и «РИА Новости».

По данным следствия, задержанный купил у неустановленного лица 116 г гашиша и 46 г марихуаны, расфасовал их в упаковки для дальнейшего сбыта. В отношении Здановича-младшего завели дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ в 1996–1999 годах, позднее возглавлял Управление программ содействия ФСБ. В 2002 году его назначили заместителем председателя ВГТРК по безопасности, в 2012—2014 годах был советником гендиректора ВГТРК. Зданович является доктором исторических наук, работает на кафедре истории Академии ФСБ.