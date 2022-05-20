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Возле аэропорта Женевы загорелся строящийся центр для беженцев

Пожар произошел на верхнем этаже строящегося здания. Из-за сильного задымления аэропорт на два часа приостановил прием самолетов

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Недалеко от аэропорта Женевы на строительной площадке, где возводят центр для беженцев, произошел сильный пожар, передает RTS

По словам лейтенанта Николя Милло, представителя Женевской пожарно-спасательной службы (SIS), сообщение об инциденте поступило в 17:06 по местному времени (18:06 мск); загорелся верхний этаж строящегося здания, сообщает Tribune de Geneve.

Строители вели изоляционные работы на крыше, горение материалов привело к появлению густого черного дыма. Пожар удалось локализовать, пострадал один человек.

Из-за сильного задымления аэропорт на два часа приостанавливал взлеты и посадки самолетов; по меньшей мере 11 регулярных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, в том числе в Лион и Базель, и еще 11 пришлось отменить. К 19:00 работу аэропорта восстановили.

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