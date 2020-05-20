«Синергия» пригрозила автору канала «Сталингулаг» иском на 5 млн руб.

Ролики, в которых Александр Горбунов критиковал модели заработка университета «Синергия», там сочли порочащими деловую репутацию. Если видео не будут удалены, вуз намерен обратиться в суд

Александр Горбунов (Фото: Сталингулаг / Youtube)

Университет «Синергия» подал досудебную претензию к автору Telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову, пригрозив иском на 5 млн руб., если тот не удалит со своего YouTube-канала ролики, в которых упоминается этот вуз. Об этом сообщил сам Горбунов. В пресс-службе «Синергии» подтвердили РБК, что подали досудебную претензию.

О том, что от него потребовали удалить несколько выпусков передачи «Вестник оптимизма» Горбунов рассказал в новом видеоролике. Он показал текст претензии. Из него следует, что недовольство вуза вызвали два видео, опубликованные 17 июля 2019 года и 5 февраля 2020 года. В документе сказано, что эти ролики «содержат о себе сведения об университете «Синергия», не соответствующие действительности, и тем самым порочат репутацию образовательной организации». В связи с этим университет грозит подачей иска по ст. 128.1 УК РФ (клевета). Наказание по этой статье может грозить изъятием дохода за шесть месяцев либо обязательными работами на срок до 160 часов. «Синергия» будет также требовать возмещения морального ущерба на сумму 5 млн руб.

«Нами была подана досудебная претензия на видео YouTube, которые содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию. Все наши предпринимаемые действия всегда ограничены законодательством и судебной практикой», — заявили РБК в пресс-службе университета.

В одном ролике Горбунов упомянул статью русской службы Би-би-си, в которой шла речь о победе вуза в конкурсах на госконтракты на общую сумму более 1 млрд руб. В числе госконтрактов — контракт на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства. В другом ролике он также критиковал схемы заработка университета, процитировав, в частности, сообщения, согласно которым сотрудники «Синергии» собирали отпечатки пальцев у школьников при прохождении теста на профориентацию. В «Синергии» эти сообщения опровергали.