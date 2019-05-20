В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве директора фирмы, его жены и водителя. По данным СМИ, погибшим является директор оренбургского филиала компании «Газпромтранс» Андрей Бахарев

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Оренбурге нашли мертвыми директора коммерческой организации, его жену и водителя с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве. Об этом также пишет RIA56. Порталу Orenday в компании сообщили, что Бахарев официально ушел в очередной отпуск в пятницу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В оренбургском филиале ООО «Газпромтранс» заявили РБК, что не комментируют информацию. «Не владеем никакой информацией», — сказали РБК и в общественной палате Оренбургской области, членом которой является Бахарев.

Оренбургский филиал «Газпромтранса» был открыт в 2003 году, он оказывает услуги по обслуживанию вагонов для транспортировки сжиженных газов.