Грузовикам запретили выезжать на трассы в жару

Для защиты от образования колеи в России летом будут введены ограничения на проезд фур по некоторым асфальтированным дорогам. Запрет будет действовать в дневное время в жаркую погоду. Ездить фуры смогут только ночью

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России с понедельника вступил в силу приказ «Росавтодора», который запрещает большегрузному транспорту выезжать на отдельные участки дорог с асфальтобетонным покрытием при условии высокой температуры. Приказ был опубликован на портале правовой информации.

Запрет будет действовать с 20 мая по 31 августа. Фурам будет запрещено движение днем, с 10:00 до 22:00, если температура в этот день будет превышать 32 градуса. Информация об ограничениях будет размещена на сайте «Росавтодора». В приказе содержится перечень трасс и дорог, на которые будет распространяться запрет. Так, в число трасс, закрытых для фур, войдет участок М-9 в Псковской области, М-10 в Ленинградской области, участок М-4 «Дон» Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск; подъезды к городам на трассе «Крым» и др. В основном в документе перечисляются подъезды к крупным административным центрам и транспортным узлам.

Основанием для введения ограничений будут служить данные Росгидромета. Под ограничения будут попадать транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Так, для автодорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонны.

Причиной ограничений является угроза появления колеи на дорогах. «При высокой температуре асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые фуры его продавливают. Поэтому водителям грузовиков в жару приходится ездить по ночам, чтобы не разбивать дороги», — объяснял специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Божков.