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Кражей картин из музея в Париже заинтересовался Интерпол
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Кражей картин из музея в Париже заинтересовался Интерпол
Общество, 20 мая 2010, 20:47
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Кражей картин из музея в Париже заинтересовался Интерпол
Кражей 5 картин, среди которых шедевры Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, из Музея современного искусства в Париже заинтересовался Интерпол. Об этом сообщает Associated Press.

Интерпол оповестил свои бюро по всему свету в рамках расследования дерзкого преступления. В Международной организации уголовной полиции отметили, что похититель полотен из музея в Париже - профессиональный вор.

Также представитель Интерпола заявил, что, скорее всего, у злоумышленника были сообщники, несмотря на то что камеры наблюдения запечатлели лишь одного человека.

В настоящее время расследование продолжается и парижской полицией: специалисты изучают видеозаписи с камер наблюдения. Проводится экспертиза осколков окна, через которое злоумышленник проник в музей: полиция надеется обнаружить улики, указывающие на личность вора.

Напомним, что сегодня из Музея современного искусства в Париже были похищены работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Жоржа Брака, Амедео Модильяни и Фернана Леже стоимостью около 500 млн евро.

Теги: Associated Press , Интерпол , Париж , Пикассо
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