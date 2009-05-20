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Казахстан просит Бората устроить международный скандал
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Казахстан просит Бората устроить международный скандал
Общество, 20 мая 2009, 12:52
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Казахстан просит Бората устроить международный скандал
"Союз мусульман Казахстана" заявил, что начал переговоры с британским комиком Сашей Бароном Коэном о съемках нового фильма в Алма-Ате, передает Би-би-си.

С.Б.Коэн известен благодаря своему скандальному образу казахстанского журналиста Бората Сагдиева, главного героя снятого несколько лет назад фильма "Культурное познание Америки для пользы великого народа Казахстана". Страна, в которой автор фильма никогда не был, представлена в картине в нелицеприятном и комическом виде, в связи с чем в Казахстане и России эта картина была запрещена к прокату на широком экране, что, впрочем, не помешало ей приобрести широкую популярность во всем мире.

В основу сюжета будущего юмористического фильма предлагается положить историю об огромном котловане в центре современного мегаполиса Алма-Аты, вырытого с целью реализации некого сумасбродного проекта.

Идея с бюджетом в миллион долларов принадлежит "Союзу мусульман Казахстана". Его председатель Мурат Телибеков надеется, что С.Б.Коэн согласится на участие в "Саге о казахстанской яме". По словам М.Телибекова, декорация к фильму уже давно готова: это глубокий котлован в центре Алма-Аты.

В 2007 году на площади Республики было начато строительство крупнейшего в СНГ подземного торгово-развлекательного центра "Алмалы". Строительство планировалось завершить в 2010 году, однако в результате мирового экономического кризиса инвесторы отказались вкладывать средства, и строительство было заморожено. "Все попытки достучаться до властей, чтобы закопать эту никому не нужную яму оказались безуспешны, - сокрушается М.Телибеков. - И тогда мы решили, что нужна шоковая терапия. Только крупный международный скандал может заставить наших чиновников действовать конкретно. Эта яма в самом центре Алма-Аты наглядно показывает ситуацию в стране. Параллели сами напрашиваются", - добавляет он.

В марте этого года мэр (аким) Алма-Аты Ахметжан Есимов потребовал от строительной компании в месячный срок определиться по проекту. Он заявил, что рассматриваются только два варианта: либо котлован засыпается, либо будет построена автостоянка.

Стройка на площади Республики вызывает бурное негодование общественности. У здания городской мэрии представители оппозиции даже провели ряд митингов с требованием прекратить строительство.

Площадь Республики считается памятным местом. В декабре 1986 года здесь проходила студенческая акция протеста - первый в СССР массовый митинг, на котором выдвигались антисоветские и националистические лозунги. По официальным данным, в ходе беспорядков на том митинге погибли три человека. В 2006 году в память о декабрьских событиях недалеко от Новой площади президентом независимого Казахстана Нурсултаном Назарбаевым был открыт монумент "Рассвет свободы".

По планам съемки "Саги о казахстанской яме" начнутся через два месяца. Помимо знакомого многим "казахстанского журналиста" Бората Сагдиева, в фильме планируют задействовать еще не менее 20 персонажей. Руководство "Союза мусульман Казахстана" обратилось в мэрию (акимат) с просьбой не засыпать котлован до начала съемок. Однако городские власти пока не отреагировали, говорит М.Телибеков.

"Мы сейчас с интересом и любопытством наблюдаем за реакцией акимата. Мы написали письмо, в котором попросили дать не только разрешение на съемки, но и дать интервью акима, которое войдет в этот фильм. И я чувствую, что мы поставили его в затруднительное положение. Я хочу узнать, какова будет реакция. Но я не хочу предвосхищать события. Время покажет - слово за ним", - заключил он.

Теги: Казахстан , Саша Барон Коэн
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