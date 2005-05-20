Г.Падва: Депутаты провоцируют В.Путина на незаконные действия

Сегодня Мещанский суд Москвы продолжил оглашение приговора по нашумевшему делу. Этот процесс продолжается уже пятый день. Сегодня суд продолжил излагать доказательную базу по эпизоду, связанному с обвинением в мошенническом завладении 44% акций ОАО "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам" (НИУИФ). Судья не изменила традиции и оглашала приговор не более 4-х часов.
Адвокаты подсудимых с самого утра не ожидали ничего важного от сегодняшнего дня. Защита, как и прежде, не делает никаких прогнозов о сроках завершения чтения приговора.
Во время сегодняшнего заседания М.Ходорковский рисовал что-то в блокноте, сообщает радиостанция "Эхо Москвы", а П.Лебедев сидел, смотря в пол. Родители Михаила Ходорковского, не выдержав, до конца заседания покинули зал Мещанского суда. А его отец Борис Ходорковский назвал происходящее в зале "трепотнёй".
Напомним, М.Ходорковский, П.Лебедев и А.Крайнов обвиняются по семи статьям Уголовного кодекса: ст.159 УК РФ "хищение чужого имущества, путем обмана, в составе организованной группы, в крупном размере"; ст.315 УК РФ "злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации"; ст.165 УК РФ "причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой, в крупном размере; ст.199 УК РФ "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно"; ст.198 УК РФ "уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в особо крупном размере"; ст.327 УК РФ "подделка официальных документов, совершенная неоднократно"; ст.160 УК РФ "присвоение или растрата чужого имущества организованной группой, в крупном размере".