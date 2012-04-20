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McDonald's заработал на любителях фастфуда 1,2 млрд долл. в 2012г.
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McDonald's заработал на любителях фастфуда 1,2 млрд долл. в 2012г.
Общество, 20 апр 2012, 17:32
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McDonald's заработал на любителях фастфуда 1,2 млрд долл. в 2012г.
Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corp. выросла на 5% - до 1,266 млрд долл. по итогам I квартала 2012г., говорится в финансовом отчете компании.
Фото: РБК

При этом выручка McDonald's поднялась за первые три месяца 2012г. на 7% - до 6,546 млрд долл., оправдав ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила 1,23 долл., также полностью совпав с прогнозами экспертов, опрошенных Reuters.

Что касается прогнозов на текущий год, ожидается, что прибыль на акцию McDonald's по итогам года составит 5,71 долл. Выручка за весь 2012г. ожидается в объеме 28,43 млрд долл.

Отметим, чистая прибыль компании росла на протяжении четырех последних кварталов: в IV квартале 2011г. она выросла на 10,8%, в III квартале - на 8,6%, во II квартале - на 15%.

Компания McDonald's в последние несколько лет демонстрирует хорошие финансовые показатели, нарастив выручку почти на 19% с официального момента окончания кризиса в июне 2009г. С тех пор цена акции компании практически удвоилась, отмечают эксперты.

Напомним, в конце марта 2012г. стало известно, что McDonald's покидает его генеральный директор Джим Скиннер. Он официально оставит свой пост 1 июля 2012г. Его сменит исполнительный директор Дон Томпсон. Дж.Скиннер проработал в McDonald's 41 год, с 2004г. он исполняет обязанности генерального директора. В 2003г. Дж.Скиннер предложил "Победный план", который предусматривал качественное улучшение работы в ресторанах быстрого питания по всему миру. Считается, что при нем меню McDonald's значительно расширилось, а сами рестораны стали более современными.

McDonald's Corp. была основана в 1955г. Первоначально ею управляли братья Дик и Мак Макдональды. Рестораны быстрого питания компании находятся более чем в 100 странах. В настоящее время McDonald's является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого питания.

Теги: McDonald's , отчетность , фастфуд , цена акции
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