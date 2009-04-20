Около 70% стройкомпаний в РФ находятся в предбанкротном состоянии

Около 70% строительных компаний в РФ находятся в предбанкротном или уже в банкротном состоянии. Такую оценку строительного рынка дал вице-президент Ассоциации строителей России (АСР) Владимир Пономарев в ходе заседания "круглого стола" "Государство, строительная индустрия и банковский сектор".

По его словам, реструктуризация кредитной задолженности произошла с рядом банков и компаний, но в середине с.г. ожидается новая волна банкротств, так как наступит время выплачивать кредиты.

"Это совершенно очевидно - будет нечем выплачивать кредиты, которые компании взяли у банков", - подчеркнул глава АСР. Он объяснил это резким падением продаж, "несмотря на то, что сейчас они пошли вверх".

В.Пономарев считает, что меры, которые принимаются государством, являются недостаточными. "Нужен комплекс мер, которые поддержат потребителей, а через них и компании", - добавил он.

О непростом положении строительных компаний на рынке Москвы заявил на прошлой неделе первый заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Стройкомплекса Владимир Ресин. Он отметил, что в ближайшее время на строительном рынке столицы можно не ждать никаких сверхприбылей, однако цены на жилье все-таки будут достаточно высокими.

"Цены будут такими, чтобы позволять инвесторам строить не в убыток себе, хотя о сверхприбылях придется забыть", - добавил чиновник.

По его словам, темпы строительства в Москве в нынешних условиях не снижаются, а даже растут. Объемы строительства жилья в Москве в I квартале 2009г. выросли по сравнению аналогичным периодом 2008г. на 0,5%. С начала года уже построено более 1 млн кв. м жилья.

Однако спрос на некоторые квартиры в столице заметно упал, отмечают эксперты. В частности, не миновало влияние кризиса рынка элитного жилья, который всегда считался наиболее стабильным сегментом. По данным агентства недвижимости IntermarkSavills, в первом квартале количество сделок с дорогими квартирами в новостройках по сравнению с последними месяцами 2008 года упало на 15% и на 30% по сравнению с началом прошлого года. В то же время риелторские агентства отмечают значительное повышение спроса на элитные объекты, однако признают, что чаще всего он не конвертируется в реальные сделки.

Число сделок с элитными новостройками в первые месяцы года не превысило 20, подсчитали эксперты IntermarkSavills. В то же время в компании Knight Frank отмечают рост числа сделок, но добавляют, что позитивная картина складывается не за счет новостроек. "Количество сделок в марте 2009 возросло на 10% по сравнению с февралем, но все еще остается довольно низким. Почти все сделки совершаются на вторичном рынке: доля сделок на первичном рынке элитного жилья составляет не более 7—10%", — говорит партнер компании Екатерина Тейн.

Участники рынка недвижимости сходятся во мнении, что элитное жилье продолжит дешеветь еще по крайней мере в течение ближайших месяцев. Так, по итогам кризиса 1998 года элитный сегмент потерял в цене 33%. При этом новостройки Москвы в целом подешевели на 45%.