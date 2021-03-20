Народный артист СССР, оперный певец Нестеренко умер в Вене от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 21:21 Карацев впервые в карьере выиграл теннисный турнир серии ATP Спорт, 20:48 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта Общество, 20:40 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 20:39 «Авангард» обыграл «Металлург» во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина Спорт, 20:28 Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направляется в Москву Политика, 20:26 СКА победил «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 20:21 В Италии проведут испытания «Спутника V» Общество, 20:18 Народный артист СССР, оперный певец Нестеренко умер в Вене от COVID-19 Общество, 20:07 Гейтс назвал планы Байдена повысить налоги «зашедшими слишком далеко» Экономика, 19:38 Как управлять командировками в пандемию. Пять кейсов РБК и Smartway, 19:36 Запуск «Союза» со спутниками из 18 стран вновь перенесли Общество, 19:34 СМИ сообщили о возвращении в ЦСКА двух экс-игроков в случае прихода Олича Спорт, 19:29 Кадыров поблагодарил Пригожина за поддержку в борьбе с «Новой газетой» Общество, 19:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

Народный артист СССР, оперный певец Нестеренко умер в Вене от COVID-19

Евгений Нестеренко был солистом Мариинки и Большого театра. Преподавал в Гнесинке, а также Ленинградской и Венской консерваториях. Исполнил более восьмидесяти ролей в операх
Евгений Нестеренко
Евгений Нестеренко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Оперный певец и народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко.

По ее словам, в фонд поступило письмо от семьи певца, в котором говорилось, что он умер в Вене после госпитализации с тяжелой формой заражения коронавирусом COVID-19. «В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — приводятся выдержки из письма.

Как отметила Игнатенко, в соответствии с последней волей певца, его прах будет захоронен в России.

Посольство России в Вене выразило соболезнования семье Нестеренко. Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский написал в Facebook, что сотрудники дипмиссии глубоко опечалены известием о смерти оперного певца.

«Ушел из жизни потрясающий, настоящий и очень тонкий Человек. Знали, очень ценили и любили Евгения Евгеньевича многие годы. В памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие Нестеренко, а с нами — его ученики», — добавил дипломат.

Евгений Нестеренко родился в Москве в январе 1938 года. С 1949 по 1955 год жил в Челябинске, где окончил школу с золотой медалью. Затем два года был курсантом военно-морского факультета Ленинградского инженерно-строительного института, после чего перешел на факультет промышленного и гражданского строительства. Получив диплом инженера-строителя в 1961 году, в течение года работал прорабом. Еще в студенческие годы начал брать уроки пения у педагога и певицы Марии Матвеевой-Вейнбергер. В 1965-м окончил Ленинградскую консерваторию им. Римского-Корсакова (класс профессора В. М. Луканина).

В период с 1963 до 1967 годы был солистом Ленинградского Малого оперного театра (ныне Михайловский театр), в следующие два года — Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр). С 1971 по 2002 год был солистом Большого театра.

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

Нестеренко преподавал вокал в Ленинградской консерватории, Московском музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных и Венской консерватории. В Московской консерватории им. Чайковского вел класс и был заведующим кафедрой сольного пения.

За время карьеры артист успел выступить на лучших сценах мира, среди которых «Метрополитен-опера», «Ла Скала», «Ковент-Гарден», «Колон», «Лисео», Немецкая, Баварская и Гамбургская государственные оперы, Венская государственная опера и Опера Сан-Франциско. Был участником оперных фестивалей в Савонлинне (Финляндия), «Арена ди Верона» (Италия), Брегенце (Австрия) и Оранже (Франция).

Нестеренко исполнил более восьмидесяти ролей в операх, в том числе двадцать одну оперную партию на языке оригинала, а также стал автором более чем двухсот публикаций — книг, статей и интервью. В последние годы жил в Вене и в Москве.

Артист удостоился большого количества наград, премий и званий. В 1976-м получил звание Народного артиста СССР, а спустя 12 лет ему вручили награду «Герой Социалистического Труда».

Автор
Михаил Юшков
оперный певец народный артист умер
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter