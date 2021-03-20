Народный артист СССР, оперный певец Нестеренко умер в Вене от COVID-19

Евгений Нестеренко был солистом Мариинки и Большого театра. Преподавал в Гнесинке, а также Ленинградской и Венской консерваториях. Исполнил более восьмидесяти ролей в операх

Евгений Нестеренко (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Оперный певец и народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко.

По ее словам, в фонд поступило письмо от семьи певца, в котором говорилось, что он умер в Вене после госпитализации с тяжелой формой заражения коронавирусом COVID-19. «В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — приводятся выдержки из письма.

Как отметила Игнатенко, в соответствии с последней волей певца, его прах будет захоронен в России.

Посольство России в Вене выразило соболезнования семье Нестеренко. Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский написал в Facebook, что сотрудники дипмиссии глубоко опечалены известием о смерти оперного певца.

«Ушел из жизни потрясающий, настоящий и очень тонкий Человек. Знали, очень ценили и любили Евгения Евгеньевича многие годы. В памяти останутся удивительные встречи и огромное музыкальное наследие Нестеренко, а с нами — его ученики», — добавил дипломат.