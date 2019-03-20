Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

В 2018 году жертвами авиакатастроф в России стали 128 человек, это в два с половиной раза больше чем годом ранее. 75% происшествий были обусловлены человеческим фактором

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

При этом в 2017-м было зафиксировано 39 авиапроисшествий, в которых погибли 51 человек, говорится в документе, внимание на который обратила газета «Коммерсантъ». Россия лидирует по количеству жертв и авиапроисшествий среди стран-подписантов Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. В МАК подчеркнули, что 71 человек погибли в одной катастрофе. Речь идет о крушении АН-148 в Подмосковье в феврале 2018-го.

Так, по данным МАК, в 2018 на Украине произошло 8 авиапроисшествий, включая две катастрофы, погибли 24 человек, на третьем месте Молдавия, где восемь человек погибли в результате одной катастрофы. В то же время в Казахстане за указанный период произошло шесть авиапроисшествий, а в Белоруссии только одно, в обеих странах не было погибших из-за авиакатастроф.

«По предварительной оценке, в 2018 г. авиационные происшествия по всем видам работ, обусловленные человеческим фактором, составляют 75%», — говорится в отчете МАК.

Глава МАК Сергей Зайко в интервью газете «Коммерсантъ» отметил, что количество авиапроисшествий на миллион полетов в коммерческой авиации в СНГ составляет 4,13, тогда как в Северной Америке — 0,57, а в Европе — 0,67. «Больше, чем в РФ, происшествий только на африканском континенте — 6,87», — добавил он.