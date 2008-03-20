Под Рязанью сошел с рельсов пассажирский поезд из Москвы

В Рязанской области сошел с рельсов поезд Москва - Пенза. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", инцидент произошел на станции "Ракша" в ночь со среды на четверг.

По некоторым данным, с рельсов сошла колесная пара тепловоза, остальные вагоны не пострадали. Однако на протяжении достаточно длительного времени проводился ремонт, в результате чего поезд продолжил движение со значительным опозданием.

О причинах инцидента пока не сообщается. Расследованием занимается специальная комиссия.

В начале месяца крупная железнодорожная авария произошла в Амурской области, где с рельсов сошли 14 вагонов с углем. Движение поездов на этом участке дороги было временно прекращено.

В декабре прошлого года в Башкирии с путей сошел 41 вагон грузового поезда, следовавшего по Куйбышевской железной дороге. Пострадавших в результате аварии не было.