Мужчина уменьшил скулы из-за предсказания гадалки

Житель Поднебесной с помощью пластической операции уменьшил свои слишком выступающие скулы, поверив в предсказание, что именно из-за них его жена может скоро погибнуть.

Житель Поднебесной с помощью пластической операции уменьшил свои слишком выступающие скулы, поверив в предсказание, что именно из-за них его жена может скоро погибнуть.

48-летний Лан Кванг из города Чонсинь утверждает, что на пластическую коррекцию лица его подтолкнула гадалка, которая сделала ему одно предупреждение. По ее словам, жена Лана умрет раньше него из-за воздействия, которое оказывают на нее скулы супруга. "Я верю в это предсказание без всяких сомнений. С моей женой постоянно случаются какие-то несчастья, в то время как со мной ни одного", - сказал Лан.

Скуластый супруг привел целый ряд примеров, аргументируя правоту гадалки. «Каждое утро мы спускаемся вниз по лестнице за молоком, которое нам приносят. Со мной ни разу ничего не случилось, а вот моя жена упала с лестницы и сломала обе ноги. В другой раз я встал на скамейку, чтобы повесить полотенце. Затем моя жена встала на нее – и скамья сломалась".

Китаец утверждает, что гадалка, предсказывающая гибель жены по его вине, была не единственной. До нее такие предсказания делали и другие. Именно поэтому Лан и решился на операцию.

"Я очень сочувствую моей жене и хочу все исправить. Я сказал ей, что отправляюсь в деловую поездку – хочу сделать ей сюрприз", - добавил мужчина.

Операция прошла успешно, однако врачи все-таки вежливо посоветовали своему пациенту избавиться от предрассудков.