Глава «дочки» Ростеха попросил военных прокуроров проверить чиновника МЧС

Глава «НЦИ» обратился в силовые структуры с просьбой проверить замдиректора департамента МЧС на причастность к мошенничеству. Ранее по заявлению МЧС было возбуждено дело о мошенничестве при проведении НИОКР в самом «НЦИ»

Константин Солодухин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Руководитель «дочки» «Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) Константин Солодухин написал заявление в Следственный комитет и в Главную военную прокуратуру заявление о неправомерных действиях заместителя директора Департамента информационных технологий и связи МЧС Дениса Кормакова, эксперта НИИ «Восход» Алексея Бабанина, сотрудника Центральной базы измерительной техники МЧС (ЦБИТ) Дмитрия Белоконева, а также «иных причастных лиц» из числа сотрудников этих организаций. Об этом РБК сообщил Константин Солодухин (копия обращений есть у РБК, факт их получения подтвердили источники в СК и ГВП).

Солодухин просит проверить действия Кормакова, Бабанина и Белоконева по статьям мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК) и подделка документов (ч 1 ст. 327 УК). По мнению автора обращения, своими действиями они причинили ущерб государству в размере более 670 млн. руб.

Обращение касается их действий при оценке госконтракта (от 12 октября 2020 года) на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК «Безопасный город». Этот контракт был заключен между «НЦИ» и ФКУ «Центральная база измерительной техники МЧС» в октябре 2020 года.

Параллельно жалобы в СК и в ГВП написал подполковник, бывший сотрудник МЧС, Сергей Колеганов, до недавнего времени он возглавлял отдел перспективных технологий МЧС, являвшийся основным заказчиком НИОКР. Он также просит проверить Кормакова и Бабанина, а также старшего военного прокурора ГВП полковника Михаила Кицунова на предмет совершения преступлений против правосудия.

В январе прошлого года в МЧС отказались подписывать финальный акт выполненных работ и перечислять деньги НЦИ за финальный этап НИОКР. Тогда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил в письме министру Александру Куренкову о задержке оплаты. На тот момент задолженность МЧС перед НЦИ составляла 171,3 млн. руб. Позднее деньги были перечислены с участием судебных приставов.

Как строили «Безопасный город» Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» существует с 2007 года. В 2020 году бывший замглавы МЧС Александр Чуприян докладывал вице-премьеру Юрию Борисову, что ранее построением глобальной системы «Безопасный город» занимались разные подрядчики, у которых из-за отсутствия единых стандартов возникали сложности с использованием собираемых данных. Это негативно влияло на прогнозирование и реагирование на происшествия, говорилось в докладе. Чуприян также сообщал, что к 2020 году о запуске «Безопасного города» отчитались 12 регионов, из бюджетов субъектов было выделено свыше 16 млрд руб., а совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб.

Солодухин в своем заявлении в СК написал, что с октября 2020 года по декабрь 2022 год МЧС не имел претензий к работам. Он заявил, что претензии к выполнению НИОКР появились в декабре 2022 года, когда Кормаков занял должность заместителя руководителя Департамента информационных технологий и связи МЧС, до перехода в МЧС Кормаков работал в «НЦИ».

В декабре 2022 года на заседании комиссии по приемке результатов НИОКР был приглашен эксперт Бабанин. Солодухин указывает в обращении, что комиссия отклонила кандидатуру эксперта и экспертное заключение. По версии автора заявления, Кормаков был осведомлен, что фактически экспертизу не проводили, но она была представлена в следственные органы со стороны МЧС как основное доказательство ненадлежащего исполнения НИОКР. Солодухин утверждает, что в первом варианте заключения Бабанин писал, что «недостатки носят существенный, но устранимый характер», а во втором — все результаты НИОКР по 5 этапу неприемлемы.

Второй вариант экспертного заключения стал основанием для отказа в оплате работ по результатам 5-го этапа НИОКР и для возбуждения уголовного дела по результатам проверки Главной военной прокуратуры.

Солодухин в разговоре с РБК рассказал, что в рамках НИОКР были разработаны новые методики, закодированные в специальном программном обеспечении, для анализа и прогноза возникновения и развития 12 ключевых видов природных, техногенных, биолого-социальных угроз и угроз общественному порядку. Также были разработаны типовые сценарии реагирования единых дежурно-диспетчерских служб на кризисные ситуации и происшествия и стандарты межуровневого и межведомственного взаимодействия. По словам автора обращения, все результаты были реализованы в виде специального программного обеспечения и переданы в фонд алгоритмов и программ МЧС.

В конце заявления его автор просит прокуратуру и следственный комитет провести проверку изложенных им обстоятельств и организовать работу по возмещению нанесенного государству ущерба.

Источник, знакомый с ходом расследования рассказал РБК, что в настоящее время доследственную проверку по заявлениям Солодухина и Калеганова проводят сотрудники полиции Западного административного округа Москвы, куда эти материалы передал следователь СК.

РБК направил запросы в пресс-службы Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

В чем обвиняют «дочку» Ростеха

В ноябре прошлого года РБК сообщал, что отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры направил в Военно-следственное управление Следственного комитета по Москве материалы проверки бюджетных расходов на НИОКР «Безопасного города».

Тогда источники РБК говорили, что прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. На тот момент объем возможного ущерба оценивали в 620 млн руб. На сегодняшний день в уголовном деле, которое возбудили в январе этого года, появилась сумма более 670 млн. руб. Это полная стоимость госконтракта на проведение НИОКР. По словам собеседников, заявление в прокуратуру было написано советником министра Даниилом Мартыновым.

Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. По версии следствия, они принимали участие в исполнении контракта, требований технического задания к нему, а также в промежуточной приемке результатов и, «не намереваясь достичь целей данной государственной закупки и выполнять надлежащим образом НИОКР», решили совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере «путем введения в заблуждение должных лиц заказчика, которые осуществляли приемку работ и их оплату, сообщали источники РБК.