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В России отменили мартовские концерты «Мумий Тролля»

В марте группа должна была выступить с концертами в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. Музыканты уточнили, что причины отмены концертов не зависят ни от организатора, ни от артистов
Илья Лагутенко
Илья Лагутенко (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Концерты группы «Мумий Тролль» в шести городах России, которые были запланированы на март 2023 года, отменены, сообщает сайт по продаже билетов Myrockshows.

О причине отмены концертов информация не поступала. На странице группы в VK есть сообщение, что отменяется концерт в Орле.

«Дорогие друзья! Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью.
По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Орёл не представляется возможным», — говорится в посте.

СМИ городов, где были запланированы концерты, сообщают об их отмене без указания причин.

Речь идет о концертах в Рязани (10 марта), Пензе (11 марта), Воронеже (12 марта), Курске (13 марта), Орле (14 марта) и Ярославле (18 марта).

РБК обратился за комментарием к представителю группы «Мумий Тролль».

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В марте 2022 года группа объявила, что прекращает концертную деятельность.

«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. «Музыка сорвалась…» Мир нужен немедленно», — пояснили музыканты.

19 марта Борис Гребенщиков объявил, что концерты рок-группы «Аквариум» отменены в России на неопределенный срок.

«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен», — написал он в Twitter.
 

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