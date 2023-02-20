В России отменили мартовские концерты «Мумий Тролля»
Концерты группы «Мумий Тролль» в шести городах России, которые были запланированы на март 2023 года, отменены, сообщает сайт по продаже билетов Myrockshows.
О причине отмены концертов информация не поступала. На странице группы в VK есть сообщение, что отменяется концерт в Орле.
«Дорогие друзья! Спешим к вам с неприятной для всех нас новостью.
По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы «Мумий Тролль» в городе Орёл не представляется возможным», — говорится в посте.
СМИ городов, где были запланированы концерты, сообщают об их отмене без указания причин.
Речь идет о концертах в Рязани (10 марта), Пензе (11 марта), Воронеже (12 марта), Курске (13 марта), Орле (14 марта) и Ярославле (18 марта).
РБК обратился за комментарием к представителю группы «Мумий Тролль».
В марте 2022 года группа объявила, что прекращает концертную деятельность.
«Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. «Музыка сорвалась…» Мир нужен немедленно», — пояснили музыканты.
19 марта Борис Гребенщиков объявил, что концерты рок-группы «Аквариум» отменены в России на неопределенный срок.
«По вполне понятным причинам все концерты «Аквариума» отменены до лучших времен», — написал он в Twitter.