Два человека погибли при пожаре в торговом центре в Лобне

Два человека погибли при пожаре в подмосковном торговом центре

Возгорание началось в супермаркете «Пятерочка» на Кольцевой улице в Лобне. Пожарные ликвидировали открытое горение. Погибшие — мужчина и 46-летняя женщина

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Пожар произошел в нежилом здании в Лобне, сообщает на своем сайте управление МЧС по Московской области. Возгорание началось в здании по адресу ул. Кольцевая, 1. Согласно данным из открытых источников, в нем находится ТЦ с супермаркетами, торговыми рядами и аптекой.

В пресс-службе ведомства РБК сообщили, что погибли два человека.

Сообщение о пожаре поступило в 11:45. В 12:49 возгорание локализовали на площади 40 кв. м, в 12:50 открытое горение ликвидировали. В тушении участвовали 12 единиц техники и 42 человека.

По данным телеграм-канала «112», пожар начался в магазине «Пятерочка» на первом этаже. Жертвы — 46-летняя Татьяна Яковлева и мужчина, личность которого пока не установлена.