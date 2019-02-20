Шойгу попросил ретейлеров ввести скидки для обладателей орденов

Минобороны просит дать преференции обладателям орденов Мужества или медали «За отвагу». Возможные потери ретейлеров оценить сложно, поскольку открытых данных о том, кому присуждали такие награды, нет

Сергей Шойгу (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

После ввода преференций орденоносцам в сети магазинов «Военторг» глава Минобороны Сергей Шойгу обратился к ретейлерам с предложением ввести систему льгот для обладателей военных наград. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны. Издание также ознакомилось с текстом письма ведомства, которое получил исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

В письме уточняется, что предложение носят рекомендательный характер. «В целых повышения социального статуса граждан России, награжденных орденом Мужества и (или) медалью «За отвагу», предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», — цитирует газета сообщение Минобороны.

Министерство разослало письмо нескольким крупным ретейлерам с широкой сетью магазинов на прошлой неделе, 15 февраля. Один из собеседников отметил, что предложение получили «как минимум восемь игроков», половина из них ответили, что «положительно рассматривают идею».

В их числе оказался и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В сетях «О'кей», «Дикси» и «Азбука вкуса» отказались от комментариев, но получение письма подтвердили. В «Магните» и «Ашане» на запросы издания не ответили. В «Ленте» указали, что с предложениями Минобороны они не знакомы, однако уточнили, что для участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих у сети есть скидки на 3–8%.