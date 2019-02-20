Минэкономики предложило поощрять продавцов российского кино за рубеж

Министерство экономики предложило стимулировать экспорт в сфере культуры. Налоговые льготы могут быть предоставлены компаниям, которые успешно продают фильмы и сериалы за рубеж

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В предложении Минэкономики, с которым ознакомился «Коммерсантъ» льготы предлагается предоставлять тем компаниям в сфере кино- и телепроизводства, который продали контент за рубеж на сумму не менее $1 млн. Среди других возможных мер поддержки – покрытие части расходов за перевод фильмов на иностранные языки, страхование от потенциальных исков по авторским правам.

Издание указывает, что из сорока трех экспортеров продавать продукцию за рубеж на $1 млн могут лишь несколько компаний: Bazelevs, студия «Среда», а также Art Pictures, которой удалось заработать $2 млн на реализации фильма «Притяжение» в кинотеатры Китая.

Больше потенциал для экспорта у студий, производящих анимацию. По словам генерального директора студии «Аэроплан» Юлии Софроновой, представители этой индустрии уже обсуждали с Минэкономики поддержку в регистрации прав на товарные знаки за рубежом. Надеются они и на расширение финансирования для производителей контента.

Среди других предложений Минэкономики – возврат части затрат для иностранных компаний, которые занимаются съемками в России. По мнению авторов идеи, это привлекло бы в страну крупные проекты.