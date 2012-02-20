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В Москве скончался экс-председатель Совета министров РСФСР В.Воротников
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В Москве скончался экс-председатель Совета министров РСФСР В.Воротников
Общество, 20 фев 2012, 18:48
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В Москве скончался экс-председатель Совета министров РСФСР В.Воротников
В Москве на 88-м году жизни скончался бывший первый секретарь Воронежского обкома КПСС, член политбюро ЦК КПСС, председатель совета министров РСФСР Виталий Воротников. Об этом сообщает воронежское телевидение со ссылкой на представителей правительства Воронежской области.
Фото: ИТАР-ТАСС

Герой Социалистического труда, награжденный медалью "Серп и молот", орденами им.Ленина, тремя орденами Трудового Красного знамени, орденом Почета, орденом "Знак Почета" и кубинским орденом "Солидарность", умер в воскресенье, 19 февраля, после тяжелой и продолжительной болезни.

В.Воротников родился 20 января 1926г. в Воронеже, окончил Воронежский авиационный техникум. В КПСС он вступил в 1947г. и вскоре был избран секретарем парткома завода. В 1961г. он занял пост секретаря Куйбышевского обкома КПСС, в марте 1967г. стал председателем Куйбышевского областного исполкома. В 1970-е гг. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР на Кубе. Вернувшись в Москву, он занял пост Председателя Совета министров РСФСР и возглавлял правительство РСФСР с 1983 по 1988гг.

В октябре 1988г. В.Воротников был назначен на должность Председателя Президиума Верховного Совета РСФCР, после чего стал членом Верховного Совета СССР. Последние годы своей жизни он провел в Москве. О времени и месте прощания с видным советским деятелем пока не сообщалось.

Теги: КПРФ , Куба , Москва , смерть
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