В Москве скончался экс-председатель Совета министров РСФСР В.Воротников

Герой Социалистического труда, награжденный медалью "Серп и молот", орденами им.Ленина, тремя орденами Трудового Красного знамени, орденом Почета, орденом "Знак Почета" и кубинским орденом "Солидарность", умер в воскресенье, 19 февраля, после тяжелой и продолжительной болезни.
В.Воротников родился 20 января 1926г. в Воронеже, окончил Воронежский авиационный техникум. В КПСС он вступил в 1947г. и вскоре был избран секретарем парткома завода. В 1961г. он занял пост секретаря Куйбышевского обкома КПСС, в марте 1967г. стал председателем Куйбышевского областного исполкома. В 1970-е гг. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла СССР на Кубе. Вернувшись в Москву, он занял пост Председателя Совета министров РСФСР и возглавлял правительство РСФСР с 1983 по 1988гг.
В октябре 1988г. В.Воротников был назначен на должность Председателя Президиума Верховного Совета РСФCР, после чего стал членом Верховного Совета СССР. Последние годы своей жизни он провел в Москве. О времени и месте прощания с видным советским деятелем пока не сообщалось.