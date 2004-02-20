Путешественник Ф.Конюхов пересек Атлантику за 14 дней

Напомним, что известный российский путешественник и яхтсмен Федор Конюхов отправился утром 5 февраля с Канарских островов в плавание, в ходе которого он планировал установить три мировых рекорда.
Местом для старта был выбран остров, откуда 500 лет назад в Америку отправился Христофор Колумб. Конюхов на макси-яхте "Алые паруса" намеревался пересечь Атлантику сначала с востока на запад, а потом с запада на восток. После этого Конюхов на том же судне планировал начать одиночное путешествие вокруг света без заходов в порты. В случае удачи он станет первым человеком, совершившим в одиночку кругосветное плавание на макси-яхте длиной больше 25 метров.
Отметим, что это уже не первый рейд Федора Конюхова через Атлантический океан. Год назад отважный путешественник пересек Атлантику за 9 суток и 11 часов, передвигаясь на скоростном катамаране-гиганте.
Яхта "Алые паруса" менее быстроходна во время штиля, но зато может развивать огромную скорость, когда ветер попутный. Корпус макси-яхты выполнен из "морского" алюминия, высота мачты из углепластика - 35 метров.