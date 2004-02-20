Путешественник Ф.Конюхов пересек Атлантику за 14 дней

Несколько часов назад российский путешественник Федор Конюхов прибыл на остров Барбадос и, таким образом, повторил путь Христофора Колумба. Знаменитый мореплаватель затратил на путешествие не один месяц, Конюхов на своей яхте "Алые паруса" прошел тот же путь за 14 дней, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Напомним, что известный российский путешественник и яхтсмен Федор Конюхов отправился утром 5 февраля с Канарских островов в плавание, в ходе которого он планировал установить три мировых рекорда.

Местом для старта был выбран остров, откуда 500 лет назад в Америку отправился Христофор Колумб. Конюхов на макси-яхте "Алые паруса" намеревался пересечь Атлантику сначала с востока на запад, а потом с запада на восток. После этого Конюхов на том же судне планировал начать одиночное путешествие вокруг света без заходов в порты. В случае удачи он станет первым человеком, совершившим в одиночку кругосветное плавание на макси-яхте длиной больше 25 метров.

Отметим, что это уже не первый рейд Федора Конюхова через Атлантический океан. Год назад отважный путешественник пересек Атлантику за 9 суток и 11 часов, передвигаясь на скоростном катамаране-гиганте.

Яхта "Алые паруса" менее быстроходна во время штиля, но зато может развивать огромную скорость, когда ветер попутный. Корпус макси-яхты выполнен из "морского" алюминия, высота мачты из углепластика - 35 метров.