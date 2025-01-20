 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Мурманске бушует метель. Видео

В Мурманске началась метель, выпало 23% месячной нормы осадков

В Мурманске бушует метель. Видео
Video

В Мурманске наблюдается сложная ситуация из-за погоды, в городе бушует метель, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис. Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что на севере региона и в Мурманске — усиление северо-западного ветра в порывах 25–27 м/с, снег и метель.

«Резко ушли в минусовую температуру. При том, что до субботы включительно шел дождь», — отметил губернатор региона. За ночь в регионе выпало 23% от месячной нормы осадков.

Чибис отметил, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности. По его словам, все службы региона направлены на ликвидацию последствий, но «надо понимать, что мгновенно все убрать просто невозможно». Он попросил жителей минимизировать передвижения, а работодателей по возможности отправить сотрудников на удаленку.

МЧС сообщило о перекрытии на федеральной автодороге Р-21 «Кола» с 1428-го км по 1510-й км (от населенного пункта Килпъявр до Спутника), а также на нескольких региональных дорогах.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мурманск Заполярье дороги метель первый снег
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
Гусев сообщил о ходе тушения пожара на нефтебазе в Воронежской областиПолитика, 11:10
Экс-советник Трампа словом «сдались» описал его победу над олигархамиПолитика, 11:03
Это уже срочно: как снизить расходы на импортозамещение софтаPro, 11:02
Правительство расширило перечень жизненно важных лекарствОбщество, 11:02
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитное жилье в 2024 годуНедвижимость, 11:01
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 10:55
Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов толуол и диэтилфталатОбщество, 10:54
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Глава МИД Германии призвала Путина отступить и прекратить конфликтПолитика, 10:52
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:51
В Мурманске бушует метель. ВидеоОбщество, 10:48
Какие перспективы откроет ИНТЦ наукоемкому бизнесуОтрасли, 10:47
В Петербурге нашли «уклонистов» среди работавших на овощебазе мигрантовОбщество, 10:44
Зарплаты в конверте: как ФНС будет проверять работодателей в 2025 годуPro, 10:43
Бывший SsangYong представил обновленный внедорожник Rexton для РоссииАвто, 10:40