В Мурманске бушует метель. Видео
В Мурманске наблюдается сложная ситуация из-за погоды, в городе бушует метель, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис. Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что на севере региона и в Мурманске — усиление северо-западного ветра в порывах 25–27 м/с, снег и метель.
«Резко ушли в минусовую температуру. При том, что до субботы включительно шел дождь», — отметил губернатор региона. За ночь в регионе выпало 23% от месячной нормы осадков.
Чибис отметил, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности. По его словам, все службы региона направлены на ликвидацию последствий, но «надо понимать, что мгновенно все убрать просто невозможно». Он попросил жителей минимизировать передвижения, а работодателей по возможности отправить сотрудников на удаленку.
МЧС сообщило о перекрытии на федеральной автодороге Р-21 «Кола» с 1428-го км по 1510-й км (от населенного пункта Килпъявр до Спутника), а также на нескольких региональных дорогах.
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