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В центре Мадрида прогремел взрыв

Основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей восьмиэтажного здания. Сообщается, что в результате инцидента есть пострадавшие и погибшие
Фото: leireariz / Twitter
Фото: leireariz / Twitter

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Сильный взрыв произошел в районе Пуэрта-де-Толедо в Мадриде рядом с церковью Вирхен-де-ла-Палома. Об этом сообщает El Mundo.

В результате взрыва сильно повреждено одно из зданий.

По информации El Mundo, основной версией произошедшего называют взрыв бытового газа. В настоящее время территория, на которой находятся дом престарелых и школа, оцеплена. Власти пока не озвучивали версий случившегося.

TeleMadrid сообщает, что взрыв произошел в здании, которое принадлежит Мадридской архиепископии. Взрывом практически полностью разрушило пять этажей. В результате произошедшего есть пострадавшие, отмечает телеканал, однако их число не называется.

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Фото:МЧС

По данным телеканала, на место прибыли девять пожарных расчетов и 11 машин скорой помощи. Из близлежащих домов производится эвакуация.

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La Vanguardia пишет, что взрыв произошел в здании, где находятся офисы и конференц-залы. Оно расположено рядом со школой и примыкает к дому престарелых. Источники газеты в сфере здравоохранения заявляют по меньшей мере об одном погибшем.

Радиостанция Cadena SER, не указывая источник информации, сообщает, что при взрыве погибли не менее двух человек. Сотрудник мадридской пожарной службы рассказал радиостанции, что здание, в котором произошел взрыв, принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома.

В посольстве России в Испании сообщили, что информации о пострадавших россиянах нет. «Посольство следит за ситуацией вокруг взрыва в центре Мадрида, одной из наиболее вероятных причин которого власти называют утечку газа. <...> Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Автор
Михаил Юшков
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