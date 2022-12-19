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Суд приговорил директоров оборонного предприятия «Темп» к условным срокам

Савеловский суд Москвы приговорил руководство оборонного ОАО «Темп» к условным срокам
Руководство предприятия, выпускающего агрегаты для стратегических бомбардировщиков, приговорили к условным срокам. Защита намерена обжаловать приговор. Сами подсудимые говорят о сфабрикованном «рейдерами» обвинении
Денис Иванов
Денис Иванов (Фото: npptemp.com)

19 декабря Савеловский районный суд Москвы вынес приговор руководству оборонного ОАО «Научно-производственное предприятие «Темп» им. Ф. Короткова» (НПП «Темп»), передает корреспондент РБК. Председателю совета директоров Валентину Сухолитко суд дал три года условно, а генеральному директору Денису Иванову — два с половиной.

Уголовное дело в отношении руководителей НПП «Темп» было возбуждено в мае 2016 года в отделе по Северному округу ГСУ СКР по Москве — по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 201 УК). Тогда источники РБК сообщали, что дело возбудили по заявлению бывшего исполнительного директора компании «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (НПЦ «Салют») Виталия Клочкова.

В материалах дела говорилось, что неустановленные лица из числа руководителей предприятия внесли по балансовой стоимости ликвидное недвижимое имущество «Темпа» в уставный капитал созданных ими дочерних обществ ОАО. Доход от сдачи в аренду этого имущества обеспечивал около 20% финансовых поступлений НПП. По версии следствия, из-за таких действий произошел отток денег арендаторов и снижение платежеспособности НПП «Темп» и НПЦ «Салют».

Руководство НПП «Темп» уверено, что это дело связано с желанием представителей НПЦ «Салют» убрать «непокорных», а затем продать объекты, находящиеся в долгосрочной аренде у предприятия, для реализации девелоперских проектов.

Валентин Сухолитко рассказывал РБК, что к нему обращались представители крупных девелоперских компаний и предлагали продать им производственные площадки либо контрольный пакет акций предприятия. Сухолитко считает, что никаких преступлений он не совершал, а приговор был якобы инициирован рейдерами, посягнувшими на захват земельных участков, где расположено предприятие.

Защита сочла приговор несправедливым и обжалует его в апелляционной инстанции.

На балансе НПП «Темп» значатся два имущественных комплекса в центре Москвы. По адресу: улица Правды, дом 23, находится участок площадью около 2 га. Второй участок площадью около гектара расположен по адресу: улица Бутырская, дом 46. НПП «Темп» использует оба участка на правах долгосрочной аренды. На территории предприятия расположены 11 объектов, построенных в 1940–1960-е годы.

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Оборонное предприятие «Темп»

НПП «Темп» — разработчик компонентов топливных систем для стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2, составляющих военно-воздушную часть российской «ядерной триады». У компании есть контракты с ПАО «Туполев» на разработку электронной системы управления двигателями и воздухозаборниками для этих самолетов.

У НПП три основных акционера. По данным СПАРК, 28,5% акций НПП «Темп» принадлежит НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА», контролируемому Ваганом Геворкяном.

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